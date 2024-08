Los problemas familiares y la superación de una desaparición en “Apples Never Fall”

Cine

La plataforma Universal+ tiene dentro de su catálogo el aclamado thriller, “Apples Never Fall”, serie basada en el best seller “Un Revés Inesperado” (Big Little Lies) de Liane Moriarty, donde encontramos a los Delaney. que parecen una familia feliz, pero cuando Joy desaparece, su marido y sus cuatro hijos adultos se ven obligados a replantear su historia familiar.

Caracol Radio dialogó con la escritora, showrunner y productora ejecutiva de “Apples Never Fall” Melanie Marnich, que sobre la adaptación dice, “había leído el libro antes de que se publicara y me encantó de inmediato. Pude verlo como un espectáculo al instante, pero en mi primera lectura del libro pensé: oh, esto será divertido, no hay problema. Luego lo volví a leer y me di cuenta de que sería más difícil, con múltiples líneas de tiempo, múltiples puntos de vista y fue simplemente divertido. La adaptación en sí fue como resolver un misterio”.

La serie cuenta con un gran elenco encabezado por Annette Bening y Sam Neill, sobre los protagonistas Marnich sostiene, “son simplemente increíbles, a Annette desde el principio me la imaginé porque creo que es una diosa y soy muy afortunada de haber trabajado con ella, tuvimos una primera reunión, una llamada telefónica en la que ella preguntó sobre el personaje y su desarrollo a lo largo de la serie. Nuestro siguiente encuentro fue con Sam Neill, otra leyenda y un artista increíble, se trataba de encontrar a alguien que pudiera enfrentarse cara a cara con Annette, alguien tan talentoso y elegante que pudiera sostener la pantalla junto a ella y Sam fue perfecto”.

La serie que se centra en la aparentemente perfecta familia Delaney formada por los ex entrenadores de tenis Stan (Neill) y Joy (Bening), quienes están listos para comenzar los que deberían ser los años dorados de sus vidas, pero algo inesperado da un giro a la vida de todos. “Apples Never Fall” se encuentra disponible en la plataforma de Universal+.