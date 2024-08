Gobernación de Bolívar y armadas de Colombia y EE.UU. lideraron jornada humanitaria

Durante los días 9 y 10 de agosto, más de cinco mil personas, entre víctimas del conflicto y población vulnerable, fueron atendidas en las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) y en la Unidad Deportiva Rocky Valdez de Cartagena.

El segundo día de la misión contó con la presencia del Embajador de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, y del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, quienes reafirmaron la importancia de este esfuerzo conjunto y expresaron su gratitud por el impacto positivo que tuvo en la comunidad.

Los servicios ofrecidos incluyeron atención médica especializada en áreas como oftalmología, odontología, ortopedia, urología y citología. Además, se entregaron más de mil prendas de ropa y zapatos, cinco sillas de ruedas, cinco mil raciones de bienestarina, y se brindaron servicios de atención jurídica, psicosocial, cedulación, así como asesoría para educación superior y empleabilidad.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padaui, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos: “Esta misión humanitaria demuestra que cuando unimos esfuerzos, logramos un impacto real en la vida de nuestra gente. Agradecemos a todos los aliados por su compromiso y dedicación”.

Por su parte, el capitán Jorge Alberto Cabrera Botero, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Caribe, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional: “Gracias a la participación de entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, logramos llevar esperanza y alivio a quienes más lo necesitan. Los 18 años ininterrumpidos de esta misión hablan del impacto positivo que tiene en nuestras comunidades.”

Así mismo, Iván Sanes, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bolívar, compartió su emoción al ver el éxito de la jornada: “Ver a miles de personas recibir la ayuda que tanto necesitan es un testimonio del compromiso que tenemos con nuestra comunidad. Continuaremos trabajando incansablemente para que este tipo de beneficios sigan llegando a la población víctima del departamento.”

Los beneficiarios de la jornada no solo recibieron atención médica, sino también apoyo integral que les permitirá mejorar su calidad de vida. Alicia Mina, una mujer de 60 años, expresó su agradecimiento: “Tenía un dolor muy fuerte en el riñón, y gracias a Dios el médico me revisó, me recetó medicamentos que pude reclamar aquí mismo sin pagar nada. Me voy contenta y tranquila, agradecida por todo lo que hacen por nosotros.”

La jornada contó con la colaboración de diversas organizaciones y entidades, entre ellas la Fundación Arturo Calle, Fundación Unidos, Super Giros, Ejército Nacional, Alcaldía de Cartagena, Centro Intégrate, Universidad de Cartagena, Voluntariado Udeceista, Universidad del Sinú, Universidad Rafael Núñez, Elyon Yhireh, TECNAR, Academia Estética Francesa, Registraduría, SENA, ICETEX, USAID, y las secretarías de Salud, Seguridad, Igualdad, Icultur, Iderbol, entre otras.