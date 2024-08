Ex primera dama de Argentina declara violencia de género en contra de Fernández

La expareja de Fernández, Fabiola Yáñez declaró por primera vez violencia de género en contra del expresidente, un día después de presentar un escrito con nuevas revelaciones.

La experiodista de 43 años, Yáñez estuvo en una relación amorosa con Fernández por casi 10 años y comparten un hijo.

Yáñez declaró ante el fiscal Ramiro González por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside.

La ex primera dama presentó ayer ante la justicia una declaración por escrito de casi 20 páginas, en la que aseguró que “los maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones, golpes, resultaban ser una constante” y que sufría “cachetazos casi diarios”.

En esta declaración detalló cómo se daban estas circunstancias y afirmó que “como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño”. Yañéz además acusó al médico presidencial de encubrir estos hechos.

Yáñez compartió también en el mismo escrito que Fernández ejerció “violencia reproductiva” al presionarla a realizarse un aborto en 2016, al poco tiempo de conocerse.

En las declaraciones de Yáñez frente al fiscal González hoy, no participó ni el expresidente ni su abogada por decisión del juez.

Las declaraciones de Fernández

Fernández dio su versión de los hechos ante la prensa, y negó las acusaciones en su contra. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”

“Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, fue su respuesta. Recordemos que el exmandatario aún no ha declarado ante la justicia.

Fernández señaló que “hay alguien que ha incentivado” a Yañez a denunciar y afirmó que hay un aprovechamiento político del Gobierno (del presidente Javier Milei)”.

Por su parte, desde que se conoció la denuncia de Yáñez, el actual presidente, Javier Milei, denominó las acciones del Fernández de “la hipocresía progresista”, y a través de su cuenta de X, señaló las infracciones cometidas por el anterior gobierno. “Todo estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos”.

ORDENANDO LOS HECHOS

1. CORRUPCIÓN

El ministerio de CH investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros;

2. VIOLENCIA DE GÉNERO

De la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género

2.1. El caso involucra al… — Javier Milei (@JMilei) August 13, 2024

Si bien, Milei apuntó a Fernández, también afirmó que, “esto no quita que FY (Fabiola Yáñez) haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo”, esto, haciendo referencia a la foto de Yáñez festejando su cumpleaños en época de confinamiento.