Duros cuestionamientos del senador Óscar Barreto a los Gremios Económicos del Tolima

Tolima

El senador Óscar Barreto lanzó un fuerte ataque a los Gremios Económicos del Tolima al afirmar que se dedican a comités, diálogos y gastarse la plata sin entregar resultados para la región.

“Los Gremios los aprecio y los respeto, pero ya están igual que Petro, hablen y hablen, ¿y dónde están las acciones?, si yo quiero que la democracia se estabilice metámonos en la democracia todos, defendamos la democracia, pero nos toca a nosotros solo los políticos y los demás desde la baranda esperando la reactivación para ganar más plata”, dijo Barreto.

Al igual el senador del Partido Conservador respondió al preguntarle por la satanización que se presentó previo a la elección del presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué por una presunta intromisión de grupo políticos en el proceso “Yo le pregunto a usted, dígame acciones concretas y positivas de la Cámara de Comercio para el desarrollo del Tolima, mencióneme una, no voy a exigir tanto, una no más, no conozco ni una y fui gobernador 8 años”.

Además, Barreto enfiló baterías contra el gasto de la entidad cameral “Comités, diálogos y gastándose un poco de dinero, y dónde están los resultados, no hay resultados”.

Barreto cuestiona el gobierno Petro

El líder del ´Barretismo´ también se fue duro contra el gobierno del presidente, Gustavo Petro, afirmó que espera que los dos años que le quedan pasen rapido porque con esta administración no hay nada que hacer.

“Este gobierno se preocupó por ganar las elecciones, pero no saben gobernar, no tienen ni idea para gobernar, los ministros no saben de esto, el gobierno solo sabe de ideologías, que desastre para el país, esto no va a mejorar, con este gobierno no hay nada que hacer”, aseguró Barreto.

Finalmente, sostuvo que el Partido Conservador no apoyará las reformas que son presentadas solo para sustentar apuestas ideológicas. Además, las llamó las reformas de los retazos.

“Ojalá que los que consiguieron los votos para Petro en el Tolima pongan la cara y asuman la responsabilidad política ante los ciudadanos, hay que reclamarles eso, algunas siguen por allá desfilando en primera fila, que responsan, dónde están los resultados, nada”, puntualizó.