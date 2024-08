Denuncian presuntas inconsistencias en pago con tarjeta de crédito en un CDA de Cartagena

Cartagena

El reconocido fotógrafo de la ciudad de Cartagena, José Manuel Pedraza, denunció presuntas inconsistencias en un pago realizado con tarjeta de crédito en el Centro Diagnóstico Automotor (CDA) Revicar, ubicado en el barrio Pie de la Popa de esta capital.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El afectado contó que el pasado 28 de junio se dirigió a ese establecimiento para realizar la revisión tecno mecánica de su vehículo. Al momento de pagar la suma de $330.361, presentó su tarjeta de crédito y una de las empleadas encargadas del lugar le dijo que el pago no había aplicado porque, supuestamente, él no tenía fondos en esa tarjeta.

Pedraza le respondió a la trabajadora que sí tenía fondo, a lo que ella siguió negando. Ante esa situación, decidió entregarle otra tarjeta, sin embargo, la empleada del establecimiento argumentó que tampoco tenía cupo. Así las cosas, el fotógrafo hizo el pago con dinero en efectivo.

“Soy consciente de que sí tenía fondos en las dos tarjetas y le comenté. Al revisar mis mensajes me di cuenta de que sí se habían realizado las dos transferencias y me dijo que el dinero no había ingresado a su cuenta. Le reclamé varias veces y no me hizo caso, me fui y reclamé en el banco. Allá el 3 de julio me enviaron una carta donde certifican que el dinero sí ingreso a la cuenta del CDA, la envié y se demoraron en dar respuesta como reza en los chats que adjunto, siempre con evasivas”, denunció.

Pedraza manifestó que el 12 de julio le respondieron que le iban a pasar el dinero, pero debido a un viaje a México no pudo ir sino hasta el 10 de agosto. “La niña me dijo que por qué no había ido que ya no podían devolver le dinero porque el banco les había enviado una carta diciendo ya no me lo devolvieran, cosa que me parece extraño. Este caso es similar a lo que les sucede a los turistas con sus tarjetas de crédito y después se pierde el dinero”, contó.

Pedraza denunció que terminó pagando $991.083 por un servicio de $330.361. El afectado exige al establecimiento hacer la devolución del dinero cobrado de más, el cual reposa en la cuenta del CDA.