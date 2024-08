Técnico del Cali: A partir de la expulsión, las jugadoras fueron resilientes y verracas

Deportivo Cali derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe en el juego de ida de la final de la Liga femenina. El equipo vallecaucano, que jugó más de 30 minutos con 10 jugadoras, logró reponerse a esta expulsión y tomó ventaja en busca de su segundo título de la categoría.

Las dirigidas por Jhon Ortiz buscarán su segunda estrella el próximo viernes 16 de agosto a las 7:30 de la noche en el Estadio El Campín, en el juego de vuelta por el título.

En la rueda de prensa postpartido, la defensora Kelly Caicedo habló sobre el resultado del encuentro y lo que se viene para la final de vuelta. “Viendo como Santa Fe planteo el partido, estamos felices de que fue un buen resultado y porque cada una de nosotras somos unas guerreras”.

⏱️ 90+11' ¡¡¡GANÓ DEPORTIVO CALI!!! Por la primera parte de la gran final de la Liga Femenina, las verdiblancas lograron la victoria y viajarán a Bogotá con la ventaja.



Juntas, vamos por la gloria.



¡¡VAMOS CALI!!



Cali 2⃣-1⃣ Santa Fe#VamosCali🇳🇬#FinalLigaFemeninaDimayor🏆 pic.twitter.com/vf0f63ES0f — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) August 11, 2024

En las cualidades que tiene la vallecaucana, Kelly Caicedo resaltó la posición en la que jugó luego de la expulsión como defensora central, siendo ella lateral. “Devolviéndome al 2022 antes de que me lesionara, yo iba a jugar en esa posición y a mí no me queda grande nada, es difícil volver a una posición que no estoy acostumbrada, pero bueno, asumirlo de la mejor manera” Ortiz con amabilidad y respeto añadió que “va a trabajarlo esta semana y lo va a aprender”.

“El ambiente es positivo y no estamos relajadas, estamos tranquilas porque sabemos que en Bogotá podemos hacer un buen partido, manejar los tiempos y el ambiente es muy chévere. De la mano de Dios haremos un mejor partido allá”, declaró Caicedo frente a lo que se viene para las verdiblancas.

Jhon Ortiz dejó en claro que el propósito del fútbol es divertirse, a pesar de que muchas veces se sufra. “Sorteamos las dificultades y aun con 10 nos hicimos fuertes y si estamos más tranquilos en una contra de esas pudimos haber hecho el tercero”

Manuela Pavi y un posible regreso

Entre otras cosas, Ortiz se refirió de una posible regreso de Manuela Pavi. “Positivas las noticias, el día de ayer se le hicieron revisiones médicas y no es muy grave, nos dicen en el departamento médico que posiblemente llegue para el viernes y yo sé que esa enana, con cariño lo digo, se va a querer jugar esa final”

La resiliencia del Deportivo Cali

“Me gustó mucho Ingrid, Juana Ortegón por momentos, Michelle en los momentos que aporto, Kelly Ibarguen destacable y me gustan más las situaciones que pudimos entender cuando Santa Fe nos atacaba y nos hacía ese volumen denso en la mitad, ahí nos planteamos bien y debemos sostenerlo en la contra de eso. Cuando hicimos buen futbol no hicimos esa amplitud que debíamos hacerle daño al rival y a partir de la expulsión el equipo fue resiliente y verracas, perdónenme la palabra, pero son unas valientes porque sacar un resultado con una menos en una final no se hace tan fácil”

Pequeños detalles

“Es uno de los puntos a revisar, más por conceptualización que el mismo orden, lo habíamos hablado en la semana y les dije a las centrales, si no hay distancia para jugar en un pareo o una pared ya no hay que ir, ese fue el error que cometimos, cuando la delantera recibía nos hacían el dos vs. uno y les presente a la nueva central que hay que trabajarla”, refiriéndose a Caicedo.

Mensaje a las jugadoras luego de la expulsión

“Más que mensaje era mantener la idea, con diez era retomar y reajustar, no mover nada en defensa y gracias a Dios, primero que todo, porque con todas las lesiones que tuvimos, Kelly lo ha hecho de lateral, de central, de extremo y en algunos partidos terminó como una volante interior y eso quiere decir que no solo a ella, sino a varias les ha tocado recorrer varias posiciones. Eso nos ha fortalecido también y desde la parte mental estamos claros que esto ha hecho que ellas mejoren los conceptos tácticos que debemos aprender todos y más que el mensaje lo importante era no perder el partido en casa y hay que ir a pelear el partido en Bogotá”.

Manejo anímico para la próxima semana

“Vamos a encontrarnos con un Santa Fe de la misma forma que no te renuncia a atacar y tiene claro los movimientos, podrían cambiar el esquema, pero de local van a ser más agresivas y van a atacar por la desventaja que llevan, debemos ser serios y responsables, lo bueno es que en Bogotá nos ha ido bien y es más tener en cuenta que debemos controlar el medio campo del rival”

Nomina corta por las lesiones y la expulsión

“Estos diferentes cambios que hemos tenido durante el torneo nos ha llevado a eso y es una muestra más de esa resiliencia que hemos manejado, al quedarnos con diez, con mucha tenacidad y esa alma de guerreras que identifica al fútbol femenino y no lo digo solo por el Deportivo Cali, sino por todas las jugadoras, hoy en una acción Natalia Gaitán a sacar la abrace y le dije que quería verte y le hacías falta al fútbol femenino, en el caso nuestro es positivo que con diez había que correr el doble y luchar, se saca un partido difícil y complicado y hay que hacerlo valer en Bogotá”