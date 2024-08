Representante Julián Peinado renunció a ser ponente del Presupuesto 2025

Colombia

El representante liberal Julián Peinado comunicó su renuncia al cargo de coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación para 2025, un proyecto que fue radicado por el Gobierno Nacional hace pocas semanas en el Congreso. Peinado explicó que su decisión está basada en “la convicción de que el Presupuesto General propuesto para 2025 no responde adecuadamente a las necesidades sociales y económicas del país”. Añadió que “no puedo respaldar un proyecto que prioriza el gasto administrativo en detrimento de la inversión social, que es esencial para la reactivación económica y el desarrollo equitativo y sostenible de nuestras regiones”.

Además, Peinado expresó su preocupación por la baja ejecución presupuestal en algunas carteras del gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que, según él, complicaría su labor como coordinador ponente. No obstante, indicó que continuará participando en los debates y discusiones sobre el Presupuesto para 2025, un proyecto que ya ha sido objeto de críticas por parte de otras bancadas, que lo han señalado de estar desfinanciado y de incluir una reforma tributaria.

La renuncia de Peinado se da en un contexto de cuestionamientos por su presunta vinculación, junto a la representante por las Circunscripciones de Paz Karen Manrique, en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía afirmó tener pruebas de la participación de ambos en procesos irregulares de contratación, motivo por el cual remitió copias del caso a la Corte Suprema de Justicia.

Tanto Peinado como Manrique han negado cualquier relación con el caso de corrupción que habría puesto en riesgo 3 billones de pesos del presupuesto de la UNGRD. Peinado afirmó: “No he intercambiado correo ni chat alguno, y nunca he conversado con alguno de ellos. No he recibido algún ofrecimiento de dinero o contratos de parte de algún funcionario del Gobierno y de nadie para favorecer alguna reforma o proyecto de ley”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha llamado al Congreso a no devolver el proyecto de presupuesto, subrayando su importancia para la reactivación económica del país, uno de los objetivos prioritarios de su administración en los dos años que le quedan en el poder.