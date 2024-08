Karla Viancha: “En El Campín es a otro precio y las cosas serán diferentes”

Este domingo se jugaron los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol femenino. Deportivo Cali logró sacar la ventaja 2-1 en condición de visitante. Las vallecaucanas empezaron ganando el compromiso luego de un gol en contra de la defensa Andrea Pérez. Karla Torres empató parcialmente el compromiso, pero la delantera Ingrid Guerra amargó el valioso empate de las bogotanas.

Omar Ramírez, técnico de las Leonas, declaró en rueda de prensa que el equipo siempre buscó el partido hacia adelante y que por momentos pecaron de ansiedad en el juego. “Me quedo con la lucha, el equipo insistió y las chicas intentaron buscar el partido para empatarlo siendo un resultado adverso, pero en Bogotá es a otro precio”.

La delantera Karla Viancha, por su parte, expresó que el partido fue muy disputado por ambas partes y resaltó el esfuerzo de sus compañeras. “Siento que fue un partido muy brusco, el rival pega mucho y tienen un ritmo de juego muy directo hacia el arco de nosotros, nos hicieron daño en la pelota quieta, pero estoy tranquila, sé que las cosas serán diferentes”.

La delantera también añadió el apoyo necesario de la hinchada para el partido de vuelta. “A esas personas que siempre nos acompañan es algo muy bonito, portar la camiseta de esta institución es algo muy especial para mí y darles las gracias porque uno siempre se siente acogido por esas personas que nos acompañan”.

Balance y cambios en el partido

Omar Ramírez, por su parte, analizó sobre el juego: “cambié el sistema de juego, me quedé con un esquema de 3-3-2-2 y no se vio reflejado la superioridad numérica que teníamos dentro del campo, pasa más por mí, que las jugadoras, hay que ajustar cositas y dentro de todo me voy muy positivo con la sensación de que podemos remontar el partido con nuestra gente. El hincha se tiene que hacer sentir, nunca nos han abandonado y los vamos a necesitar”.

Mensaje en el segundo tiempo

“El mensaje fue claro, les dije que es un partido cerrado que estaba para los dos, debíamos estar atentos a los detalles y nos terminó costando, no conseguimos tener superioridad con la jugadora de más y pecamos de ansiedad de buscar la manera del cómo sea y debíamos ser más inteligentes en el último tramo, la serie queda abierta”.

Regreso de Natalia Gaitán

“Natalia, increíble, me sorprende porque yo tenía dudas por el tiempo que jugara 90 minutos, no de lo que ella pudiera hacer y una jugadora que no ha jugado un solo partido en la temporada nos dejó satisfechos, es alguien que suma mucho desde la persona, liderazgo y es la mejor en la liga con su trayectoria. A veces no hablamos de ella y me llamo la atención que en la rueda de prensa previo al partido nadie pregunto por Natalia, por muchos años fue la capitana de la selección y que en su momento alzo la voz, como persona suma mucho y es un modelo a seguir para todos”.

Diferencia entre el primer tiempo y segundo tiempo

“Afrontar el partido con la pelota fue la diferencia al primer tiempo, claramente es un equipo que raspa más y es más fuerte desde lo físico, nosotros independientemente de la garra y lucha que siempre, nos caracterizamos más por jugar, pusimos el balón a ras de piso, tratar de dejarlas mano a mano con las centrales porque sabemos las capacidades individuales de nuestras delanteras, me voy con el vaso medio lleno y medio vacío”.

Acompañamiento de la hinchada para la final de vuelta

“Agradecerle al hincha, a los que llegaron hoy de la guardia y el comité femenino, es admirable. El mensaje es claro y este equipo merece acompañamiento que siempre lo hemos tenido, las dos finales que hemos jugado siempre han estado llenas, no solo porque es una final, sino el cómo, hoy estas chicas representan bien a la institución y tenemos buenas oportunidades de remontar, los necesitamos porque juegan un papel fundamental en la final”

Incidencias del clima

“No es fácil el clima, acá, cancha, rival, la gente, pero estas finales que son de ida y vuelta tienen estas cosas, pero no le atribuyo al calor, no supimos acomodarnos en el primer tiempo. Pero en la segunda parte reajustamos cosas y les dimos más tranquilidad a las jugadoras que se nos perdió en los últimos 15 minutos, esa tranquilidad que nos faltó a lo último para ser más inteligentes”