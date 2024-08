Gobernador de Boyacá advierte sobre las crisis del departamento y del sector siderúrgico

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció recientemente sobre diversas problemáticas que afectan a su departamento, haciendo especial énfasis en la crisis que enfrenta el sector siderúrgico. Durante su intervención, el mandatario abordó también la situación del sector lechero, las dificultades derivadas de la temporada invernal y los desafíos en el recaudo de impuestos departamentales.

Crisis siderúrgica: “La situación es dramática”

El gobernador Amaya alertó sobre la crítica situación que atraviesan las siderúrgicas en Boyacá y a nivel nacional. “La situación es dramática. Las importaciones de acero han aumentado un 45%, especialmente de acero ruso y chino. Pasamos de 37,000 toneladas en el primer semestre de 2023 a 53,000 toneladas en el segundo semestre de ese año, y a 95,000 toneladas en el primer semestre de 2024. Si el crecimiento sigue así, estaríamos terminando el segundo semestre del año con unas 135,000 toneladas”, afirmó.

En el Foro Nacional del Acero, el gobernador de #Boyacá, @CarlosAmayaR, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se firme y se haga efectiva la salvaguarda para proteger el acero nacional. Así mismo, confirmó que si esta medida no llega, los trabajadores entrarán en paro pic.twitter.com/fWrC5vFEnX — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 12, 2024

Amaya expresó su preocupación por el futuro del sector siderúrgico en Colombia: “Si esto continúa, tendremos quiebras en el sector del acero en Colombia, no solo en Boyacá. Un 60% del sector está en problemas, pero el otro 40% también enfrenta dificultades. Por eso, esperamos que el presidente, con su política de proteger la industria nacional, pueda aplicar salvaguardias al acero y que, por supuesto, invirtamos en la renovación tecnológica del sector”.

Gestiones ante el gobierno nacional

El mandatario también reveló que ha estado en contacto con altos funcionarios del gobierno para acelerar la expedición de un decreto que considera crucial para la protección del sector siderúrgico. “No sé, hay cosas que no entiendo mucho, como por qué se demora tanto algo que es tan urgente”, lamentó Amaya. “Pero bueno, lo volvemos a poner en la agenda. Estaré en Bogotá, en la reunión del Consejo Nacional de Competitividad y en la Junta, y como presidente de la Federación de Departamentos, espero poder manifestarlo ante el Ministerio de Comercio, el DNP, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas”.

Apoyo al sector lechero: “Estamos avanzando muy bien”

En cuanto al sector lechero, el gobernador destacó las acciones emprendidas para mitigar la crisis que enfrenta. “Hicimos la Quesatón, que salió muy bien: 150 millones de pesos y 70,000 litros de leche que salieron de los stocks. Quienes transforman la leche ahora van a volver a producir, así que esta semana están comprando de nuevo leche a pequeños productores. Eso significa que la leche no se está desperdiciando, y que los pequeños productores tendrán ingresos en las semanas que vienen”, explicó.

Impacto del invierno y retos en la infraestructura vial

El gobernador también abordó los problemas derivados de la temporada invernal, que ha afectado severamente la infraestructura vial del departamento. “El problema de las lluvias y el invierno nos tienen sin vías como Cusiana y Sisga, generando incomunicaciones”, señaló.

Recaudo de impuestos y lucha contra el contrabando

Amaya se refirió, además, a la disminución del recaudo de impuestos departamentales y la lucha contra el contrabando, en particular de aguardiente. “Estamos mirando cómo ajustar decisiones para proteger el contrabando. Aquí, el único aguardiente que se puede producir y consumir legalmente es el aguardiente Líder, y estamos inundados de contrabando”, advirtió. “No solo se comete un doble mal al no pagar impuestos, sino que también se genera un decrecimiento en los ingresos del departamento, lo que no garantiza que podamos cumplir con las tareas sociales que cumple la gobernación”.

Ahorros de los colombianos

Finalmente, el gobernador se pronunció sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de comprometer los recursos ahorrados por los colombianos en la banca para impulsar la economía. “Es una discusión compleja porque el ahorro de los colombianos es de los colombianos. Sin embargo, en muchos momentos y en muchos países del mundo, se han apelado a estos ahorros para mover la economía. Creo que es una discusión que le corresponde al Congreso de la República”, concluyó.