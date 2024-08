En plenas fiestas aniversarias y el municipio de Circasia, Quindío sin servicio de bomberos

ARMENIA

Insólito, en el municipio de Circasia en el Quindío que está de fiesta Aniversarias no cuenta con atención de emergencias porque debido a problemas internos no está operando el cuerpo de bomberos, afectando a 30.000 habitantes.

Y es que a través de un comunicado los bomberos voluntarios dieron a conocer al alcalde de la localidad Julián Andrés Peña que no seguirán prestando el servicio porque no solo no cuentan con contrato, sino que debido a los problemas internos no tienen permiso para operar en esa localidad.

Fernando Reyes veedor de los bomberos calificó como critica la situación de los bomberos voluntarios de Circasia y considera que esta decisión es buscando presión a la secretaria del interior para que nombre dignatarios y por eso espera que delegados de la dirección nacional de bomberos y del ministerio del interior visiten la región.

El veedor explicó “la situación de bomberos de Circasia es crítica, porque ellos no tienen como generar recursos, ellos debieron haber declarado su suspensión de actividades desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que la Dirección Nacional de Bomberos determinó que no eran operativos y que por ende no podían realizar el contrato de prestación de servicios con la Alcaldía Municipal, lo que pasa es que estas personas pues quieren quedarse ahí quieren seguir desconociendo las normas, completamente desconocen ese fallo judicial que determina al teniente García como representante legal por lo menos para las actuaciones jurídicas y lo que tiene que ver con la organización del Cuerpo de Bomberos

Generar presión

Qué cree esta veeduría, que han tomado esa determinación para ejercer presión y lograr que la Secretaría del Interior inscriba a unos dignatarios que entre ellos hay personas expulsadas lo cual la ley de bomberos prohíbe que estén en las instituciones y eso ha generado, la mayor parte del conflicto que tienen con los otros bomberos.

Así las cosas, entonces esperamos que el Ministerio del interior y la Dirección Nacional de Bomberos para que vengan a definir qué es lo que pasa con esa institución y muy triste porque pues una pelea interna, una discusión interna entre los mismos bomberos, no puede estar generando este caos está ahí inseguridad en materia jurídica y en materia de prestación del servicio.

El alcalde está maniatado el alcalde no sabe qué hacer, porque pues no puede contratar con otro cuerpo bomberos, porque la mayoría de los cuerpos de bomberos colindantes pues tampoco pueden generar la operatividad y capacidad de respuesta que se requiere para un municipio, mucho más grave ahora que acaban de iniciar las fiestas en Circasia donde hay que hacer unos planes de contingencia.

El alcalde de Circasia Julián Andrés Peña

Llevamos más de dos años conflictos internos al interior de una organización que es de naturaleza privada y que tiene una función en materia de gestión de riesgo, el municipio durante ese tiempo no ha podido generar a través de un convenio inter institucional entre el municipio y entre bomberos, porque hoy no hay un reconocimiento por parte del secretario del Interior de no hay certificación de operatividad por parte de la Dirección General y el negocio pues se encuentra básicamente en un juzgado de la jurisdicción civil que aún no ha resuelto.

Y añadió el mandatario “es importante que la ciudadanía conozca que no está en manos del Alcalde Municipal poder solucionar y dirimir este conflicto, porque da la naturaleza privada del Cuerpo de Bomberos, pues básicamente hay que esperar que sea la autoridad judicial en la que se pronuncia.

Por nuestra parte dos acciones, la primera hay un plan de contingencia contratado con el operador logístico de las fiestas de tal suerte que todas las actividades en el marco que las festividades del municipio, pues tienen un plan de contingencia contratado sin ninguna dificultad y mientras tanto seguimos adelantando gestiones para que algún municipio vecino con Cuerpo Voluntario de Bomberos suscriba un convenio que el municipio es el caso no ha sido fácil, porque la mayoría no están interesados dado que deben responder primero por su jurisdicciones

Recursos de la sobretasa bomberil sin poderse usar

Es una situación triste, perdemos los circasianos, pierde la comunidad, lastimosamente en ocasiones el ego a las personas y los intereses cuando no están encaminados de manera, hacia el interés común, las comunidades pierden y los mandatarios nos mantenemos atados frente a la situación. Yo espero que el corto tiempo se pueda resolver porque entre otras cosas el municipio tiene 350 millones de vigencias anteriores y 250 millones de esta vigencia, en materia de sobre tasa bomberil, estamos hablando de casi 600 millones de pesos que podríamos invertir en el municipio que el Cuerpo de Bomberos si se si se podría solucionar la situación obviamente con una disposición del orden de la orden legal, sin embargo, nos toca actuar con responsabilidad.