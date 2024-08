Oposición le solicita a Maduro detener la violencia desatada durante las protestas

Bogotá

Edmundo González le solicitó a Nicolás Maduro detener la violencia desatada luego de las elecciones del 28 de julio y le pidió aceptar que perdió los comicios, tal como lo asegura el bloque antichavista y algunos observadores internacionales.

“Le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente”, manifestó el diplomático por su cuenta de x.

#MUNDO | El abanderado de la principal coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió este sábado al presidente Nicolás Maduro detener la violencia desatada luego de las elecciones del 28 de julio @CaracolRadio pic.twitter.com/pSiWaKmjKn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2024

Según la ONG provea ya son cerca de 24 civiles muertos, dos militares fallecidos y cerca de un centenar de agentes de seguridad lesionados que se han registrado en el marco de estas protestas.

González reiteró que protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de los ciudadanos no es un delito.

¿Cuándo se darán los resultados de las elecciones?

El Tribunal Supremo de Justicia anunció que examinará los documentos presentados por algunas organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión al finalizar el proceso de validación de estas elecciones que han sido objeto de debate dentro y fuera del país.

La presidenta del Tribunal Caryslia Rodríguez hizo referencia al supuesto ataque cibernético masivo del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el proceso y aseguró que la decisión que se tome después de la revisión será “inapelable”.

Reiteró que el CNE - entidad que aún no publica los resultados desagregados de la elección - acudió al TSJ para entregar todos los documentos relacionados con el proceso electoral.

Por su parte la coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, insiste que el TSJ no es la entidad competente para atender este asunto y solicitan que el CNE lo aclare con la publicación de los resultados desagregados.

Según la magistrada, el Tribunal Superior de Justicia, que en su mayoría está controlado por jueces afines al chavismo, trabaja para dar la respuesta definitiva de este proceso en vista de un requerimiento de Nicolás Maduro y afirmó que esta decisión debe ser cumplida obligatoriamente.

Asimismo, el Centro Carter, que participó como observador en las elecciones, aseguró que no tiene evidencias de que el CNE haya sufrido un hackeo y que estas elecciones no pueden ser consideradas democráticas porque no se adecuaron a los estándares establecidos

Ante esto el Gobierno de Maduro ve este pronunciamiento como una muestra de apoyo al “golpe de Estado” que asegura estar sufriendo para desconocer su victoria en las urnas.