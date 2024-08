Poco a poco comienza éxodo de venezolanos hacia Colombia, EE.UU y Europa

Cúcuta

Trece días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, comienza a verse el éxodo de venezolanos hacia Norte de Santander. Al puente internacional Simón Bolívar están llegando familias, para sellar sus pasaportes y salir hacia EE.UU o el continente europeo.

“Yo tengo familia en España y estábamos esperando los resultados de las elecciones. Viendo que esto no cambia, ellos me compraron los pasajes, para mi y mis dos hijos pequeños. Hoy salgo dejando todo en Venezuela, con mucha tristeza, pero creo que esto no va a cambiar” dijo Nohora Blanco.

Contó que la crisis en su país no muestra un futuro claro. “Algunos días creemos que esto ya va a acabar, pero al siguiente día él (Nicolás Maduro) vuelve a tomar fuerza. Ya no aguantamos más, por eso me voy”, dijo Blanco.

Reseñó que son muchos los sentimientos que la invaden, por un lado felicidad al saber que se reencontrará con su familia, por el otro la entristece ver a Venezuela cada vez peor. Además, la invade la incertidumbre de cómo se adaptarán sus hijos a la cultura española.

Así como los Blanco, poco a poco se comienzan a conocer historias de familias que ya están tomando la decisión de dejar Venezuela.