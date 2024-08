Copa América SUP 2024, Cartagena, epicentro del deporte acuático

La fase preliminar de esta emocionante competencia organizada por la Federación Colombiana de Surf, con apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IDER, comenzó en las playas de Coveñas (Sucre), y ha contado con la participación de deportistas de 10 países, entre ellos Brasil, Perú, Panamá, Puerto Rico y Argentina.

El presidente de la Federación Deportiva, Andrés Porras, destacó la relevancia de este evento para la ciudad: “tener una Copa América de Paddle Board en Cartagena es algo muy significativo. Contar con deportistas de tan alto nivel para competir en nuestras bellas playas no solo resalta la belleza natural de la ciudad, sino que también fortalece el turismo y el desarrollo deportivo en la región”.

Por su parte, el director general del IDER, Campo Elías Therán Humanez, aseguró que este tipo de eventos posiciona a Cartagena como un destino clave para el deporte acuático en América Latina, lo que además del reconocimiento internacional a nuestros hermosos escenarios naturales, representa un gran impulso para la economía local.

En las primeras jornadas de la competencia, el brasileño Eric Tenorio y el peruano Itzel Delgado se destacaron en sus respectivas pruebas, mostrando velocidad y precisión en los giros de las boyas 1, 2 y 3. Ambos atletas se alzaron con la victoria en la prueba de los 4 kilómetros, considerada la “etapa reina”, lo que los coloca en posiciones de vanguardia para alzarse con el campeonato de la Copa América 2024.

Colombia también está representada en esta competencia por Rober Córdoba, oriundo del corregimiento de Tierra Bomba, quien expresó su satisfacción por participar en un evento de esta magnitud: “Esta ha sido una experiencia increíble. Me siento muy contento porque he tenido la oportunidad de competir con personas de experiencia internacional, lo cual es muy importante para ganar experiencia y mejorar mi rendimiento”. Córdoba también resaltó el alto nivel de competencia en el torneo, lo que considera fundamental para su desarrollo como atleta: “El fogueo es esencial en nuestra etapa de crecimiento, y me siento afortunado de formar parte de este certamen.”

Las competencias continuarán en las diversas modalidades hasta este sábado en dos jornadas: la primera desde las 10: 00 A.M. y la segunda a las 5:00 P.M, en el majestuoso marco paisajístico que genera el atardecer en el sector del Laguito., donde se coronarán a los campeones de cada prueba, culminando así un evento que no solo ha traído lo mejor del deporte acuático a Cartagena, sino que también deja una huella duradera en la comunidad local y en los corazones de los aficionados.