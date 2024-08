Artista cartagenero pinta cuadros inspirados en el buque ARC Gloria

Cartagena

El Gloria, buque insignia de la Armada de Colombia no solo es el gran embajador de nuestro país en los mares del mundo, sino que a lo largo del tiempo ha sido fuente de inspiración de artistas que lo han plasmado en obras que hoy adornan las paredes más exigentes del mundo en pinturas, fotografías y otras expresiones.

Edgardo Bello Julio es un reconocido acuarelista cartagenero que ha dedicado su vida y obra a retratar en sus lienzos las cultura Caribe colombiana y que ha encontrado en El Gloria su más grande musa de inspiración, plasmando en cada trazo y acabado, la belleza de una embarcación que en sí misma es arte en el mar.

Bello Julio nació un 25 de marzo de 1963 y desde hace más de 30 años dedica su vida al arte de la pintura, cultivando diversas técnicas, pero de manera especial la acuarela, mediante la cual ha llevado su obra por todo el mundo, logrando un reconocimiento global.

Su inspiración en El Gloria nació hace cerca de 20 años cuando se conoció con una persona de la Armada a quien le gustaron unas obras de ese buque que él tenía y su talento gustó tanto que desde entonces le empezaron a encargar una tras otra, obras donde el buque bandera de la Armada colombiana fuera el protagonista.

”Desde entonces me he convertido en el pintor preferido de ellos. Cuando necesitan de detalles para colgar en sus paredes o para regalar en el mundo por donde viajan, siempre me buscan entonces yo me he mantenido pintando ese barco”, dice con orgullo.Para el acuarelista, el buque Gloria es una institución en el que muchas personas aprenden los secretos de la navegación marina y además muestra lo lindo de Colombia a lo largo y ancho de todo el mundo.

“Yo lo pinto y lo trato de hacer lo mejor posible”, resalta.Sus pinturas tienen a El Gloria como elemento central, pero como telón de fondo, hay momentos del barco que su sabiduría artística capta, a través de referencias de varios países en donde ha atracado el barco. El pintor Bello no tiene un conteo exacto de cuántas obras inspiradas en El Gloria ha pintado, pero sabe que son muchas.

“De unos 15 años para acá toda todas las tripulaciones que han venido me han comprado. Yo he dado cuadros de varios tamaños: pequeños, grandes y medianos, pero no sé una cantidad exacta. Yo creo que pasaría por los mil cuadros más o menos, sin exagerar”, comenta.

Sus obras andan sueltas por el mundo y él asegura que el secreto de su éxito está en el esmero que le pone a cada una de sus creaciones, que siempre se amoldan a la necesidad del comprador, que en su mayoría suelen buscar detalles para regalar y qué mejor que un cuadro del buque más lindo que tiene la Armada de Colombia como lo es El Gloria.