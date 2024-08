La industria se ha estado moviendo hacia alternativas sostenibles: Acoplásticos

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, señaló que un mes después de la entrada en vigor de la ley que prohíbe plásticos de un solo uso, se ha dado un proceso de adaptación, “es una ley sancionada hace algunos años, entonces desde el momento la industria explora alternativas sostenibles que se permite seguir comercializando y distribuyendo materiales biodegradables, materiales reciclado y productos reutilizables”. Puntualizó que en esa actividad ha estado la industria desde hace unos años y resaltó que se avanza hacia alternativas sostenibles que se permiten en el mercado.

Manifestó que la industria sí siente el efecto con la nueva regulación, “son productos que ya no se pueden comercializar, la transición nos lleva a la alternativa de biodegradables y sostenibles, productos reciclables y eso no es sencillo”. También dijo que algunos comercios utilizan bolsas y buscan otros materiales, “la industria se ha estado moviendo hacia alternativas sostenibles en plástico, de manera que no solo haya impacto económico, sino que se generen nuevas oportunidades con productos que ofrecen nuevas condiciones ambientales”.

Reglamentación

Señaló que uno de los problemas para adaptarse a la norma fue la demora del Gobierno en reglamentar, “el Ejecutivo tenía seis meses desde la sanción de la ley, eso fue hace año y medio y la reglamentación salió dos semanas antes de entrar en vigor la primera prohibición”. Además, dijo que las empresas no tenían información para ajustarse a normativas sostenibles, “tenían la información de la ley, pero no el detalle de cómo aplicar las alternativas sostenible como la implementación de biodegradables”.