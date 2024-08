Familias del edificio Osorio en El Bosque piden al distrito frenar desalojo

Cartagena

En la calle así quedaron cinco familias que habitaban el edificio Osorio ubicado en el barrio El Bosque de Cartagena, luego de que la inspección 10 de policía adelantara el proceso de desalojo de sus viviendas.

Los habitantes señalan que en este proceso que cumple al menos cuatro años, nunca hubo un acercamiento con el distrito y piden que no los dejen en la calle. “Si toca hacer algunos ajustes en la estructura se hacen, pero hoy no tenemos donde dormir, queremos que el alcalde nos escuche y nos deje quedarnos en nuestras casas”, señaló una de las propietarias.

“Este edificio no es de Los Quiroz”. Los propietarios aclararon que el edificio no pertenece a los señalados constructores como muchos en Alto Bosque y otros barrios de la ciudad.

La inspección de policía por su parte, al parecer dice que el edificio no cuenta con licencia de construcción por lo que se debió proceder a hacer la diligencia.

“De forma particular hemos hechos estudios que prueban que el edificio no tiene ningún tipo de riesgo, e invitamos se revise para ajustar los pertinente. No es posible se nos atropelle y exista esta persecución. Como propietario a nadie he estafado, a nadie le hecho daño, somos personas de bien con el sueño de seguir adelante”, señaló el constructor.

Hasta el momento el Gobierno local no se ha pronunciado sobre la situación, que deja sin lugar para residir a más de 15 personas.