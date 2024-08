Extraño caso: un hombre desnudo intentó entrar al apartamento de una chica en Bogotá

Bogotá

En Caracol Radio conocimos la historia de Paula Andrea Parra y su madre, quienes fueron víctimas de un hombre, quien sin ropa, intentó entrar a su casa en la madrugada del pasado 2 de agosto al norte de Bogotá, más exactamente en la Carrera 15 #79-25, en un edificio que no tiene cámaras ni seguridad.

Durante esta noche, mientras Paula dormía, empezó a sentir como alguien forcejeaba e intentaba abrir su puerta. Lo que nos contó, fue que su mamá había salido con unos compañeros de trabajo, por lo que en ese momento ella pensó que era su madre quien intentaba abrir la puerta. Sin embargo, se trató de un hombre que desnudo intentaba entrar a su casa.

“Hacia las 3:30 de la mañana yo escucho las llaves y que están intentando abrir la puerta de mi apartamento. Justo ese día no había luz en los pasillos entonces todo estaba oscuro y yo tenía en el subconsciente que mi mami había salido y que ella briega mucho para abrir la puerta. Yo escuché la fuerza de la puerta entonces me paré, dormida, y por ingenua quité el pasador, abrí la puerta pasito para ver si era mi mami, y resulta que vi a un man completamente desnudo”.

Según añadió Paula, este hombre quien al parecer es un vecino de su edificio, en medio de forcejeos logró abrir la puerta e ingresar a su apartamento.

“Abrió totalmente la puerta y era a empujarnos, nosotras le gritabamos salgase y él solo decía yo soy Daniel Castro. Fue horrible, el man se metió hasta la habitación, se sentó en la cama, nos jalaba, mi mamá salió super lastimada, aún le duelen las manos y los senos. Estuvimos cerca de una hora forcejeando con él para que se saliera”.

En medio de los hechos Paula y su mamá decidieron llamar a la Policía, quienes llegaron al punto a los 5 minutos. Aún así, denuncian que al principio los oficiales les insinuaron que denunciar el caso iba a ser muy demorado y que debido a que no pasó a mayores, podrían dejar así.

“La Policía fue muy negligente, nos puso un montón de trabas. Después llegó una teniente mujer, ella sí fue muy linda con nosotras, nos dijo que debíamos hacer el proceso, ir al CAI, levantar el acta, luego ir a la URI a poner la denuncia, todo tárdese lo que tenga que tardar”.

Tras poner la denuncia ante las autoridades y adelantar el debido proceso, Paula explicó que al poco tiempo este hombre quedó libre, por lo que también interpuso este caso ante la inmobiliaria y el administrador de su edificio, quien la única respuesta que le dio fue que ignorara la situación.

Le dijo también que su única opción para terminar el contrato de arrendamiento era pagar la cláusula de cancelación o esperar hasta abril, fecha de finalización.

“Puse este caso ante la inmobiliaria y el administrador del edificio y la respuesta fue como esta persona es buen muchacho, no tiene antecedentes, ninguna queja por ser malo vecino entonces deje así, eso son cosas de borracho. Yo ahora me siento desprotegida acá, la inmobiliaria me dijo que si me quiero ir o pago la multa por cancelación, o me espero hasta abril que se termine el contrato. Yo toda esta semana no he podido dormir”.

Ante los hechos ella aseguró que ya no se siente segura en su hogar y que incluso intentó pedir una medida de protección, pero desde la Policía no se la otorgaron, por lo que Paula nos contó que tuvo que coger sus cosas y encontrar otro lugar en donde vivir.