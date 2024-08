Desconcierto en venezolanos por incomunicación ordenada por el gobierno

Venezuela impone restricción en redes sociales/ (Photo by Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Cúcuta

Los líderes de la oposición por el Comando por Venezuela expresaron su desconcierto frente a las medidas represivas que viene aplicando el régimen de Nicolás Maduro luego de las elecciones presidenciales.

Los voceros de este movimiento político dijeron a Caracol Radio “sabíamos lo que iban hacer para generarnos toda clase de incomunicación, atropellos y represión por un gobierno que no acepta los resultados que dio el pueblo en las urnas”.

Indicaron que “lamentablemente las medidas que se han venido tomando dejan ver el desespero de Maduro y su gente, y la no justificación de las respuestas que le pide el mundo por el resultado de las actas que no tienen y que ellos no saben que hacer”.

“Las actas de los venezolanos las tenemos todos y esto no lo aceptan. Seguiremos apostando a la libertad de Venezuela, pensando en que Dios nos va a dar el camino de la libertad y seguiremos reclamando al mundo el apoyo que necesitamos”.

Finalmente indicaron que “somos más de ocho millones pidiéndole a la comunidad internacional que ayude a Venezuela a ser libre”.