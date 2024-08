Comerciantes de Dosquebradas están cansados de la delincuencia, piden apoyo de la Policía

Pereira

Mientras que la percepción de inseguridad en el municipio industrial sigue creciendo, esto a raíz de los casos de hurto, especialmente al comercio, las autoridades son enfáticas en decir que este delito registra una disminución del 30 %, y que no han identificado ninguna banda delincuencial que actúe de manera sistemática en estos casos, sin embargo, es necesario indicar que muchos robos no son denunciados por las víctimas, lo que genera que el delito no muestre su realidad en los indicadores de las autoridades.

La líder y vocera de los comerciantes de La Pradera, Nayibe Figueroa, manifestó a Caracol Radio, que están solicitando a la administración municipal poner su mirada en el sector, y que están trabajando para garantizar la seguridad de los visitantes.

Play/Pause Nayibe Figueroa, líder y vocera de los comerciantes de La Pradera en Dosquebradas 00:47 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1723202510756/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En Dosquebradas las autoridades avanzan en las investigaciones del homicidio de James Castrillón Gómez, un vigilante informal del barrio La Pradera, que fue asesinado por un delincuente en medio de un intento de robo.

La Policía reitera el ofrecimiento de $20 millones, por información que permita dar con el paradero del autor material del crímen, cuya imagen quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona. El coronel Javier Ramos, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, manifestó que están realizando seguimiento para llegar a la zona donde se esconde el homicida.

Play/Pause Coronel Yeison Javier Ramos, comandante (e) Policía Metropolitana de Pereira 00:44 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1723202547597/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Los ciudadanos que tengan información que permita dar captura al responsable del crimen del vigilante, pueden comunicarse a la línea celular 320 305 7117, se garantiza absoluta reserva.