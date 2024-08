Arango y su decepción tras la participación de Gaviria: “Necesito digerir no haber estado”

Una de las grandes esperanzas de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París 2024 recaía en Fernando Gaviria este jueves 8 de agosto en el ómnium, prueba en la que quería demostrar su talento y su valía como campeón mundial élite de pista, sin embargo, el resultado no fue el esperado y terminó lejos de las preseas y los diplomas olímpicos.

Luego de las reacciones de Gaviria, en la que lamentaba haber tenido un mal día, el pedalista Juan Esteban Arango también compartió sus sensaciones y emociones tras el resultado obtenido por su compatriota.

Cabe recordar que días previos al inicio de los Juegos Olímpicos, el comité técnico tomó la decisión de elegir a Fernando Gaviria por encima de Arango para representar al país en las justas deportivas, esta decisión generó polémica debido a la exigente preparación de Arango de cara a los Olímpicos.

En aquella oportunidad, Arango, sin ocultar su tristeza, confesó: “Respecto a la decisión, les expresé que la aceptaba como ciclista profesional que soy, pero que no la compartía porque finalmente hice un trabajo muy enfocado a la pista para clasificar a la olimpiada. Tenía en mente volver a los Olímpicos, volver a estar en un buen nivel y siento que en los últimos tres años habíamos logrado actualizarnos en muchas cosas”.

Ahora y luego de la eliminación de Gaviria en París, el pedalista de Medellín, a través de redes sociales, expresó su necesidad por digerir el no haber hecho parte de la delegación que se encontraba disputando las justas deportivas en París.

Palabras de Juan Esteban Arango

“Tengo sentimientos encontrados, todos sabemos el porqué, no lo voy a volver a mencionar, seguramente será debatible estos días, estoy muy triste porque yo también pude haber estado allá, sabía lo que tenía y lo que debía hacer, sin prometer resultados exagerados, pero sabía a lo que iba, me duele mucho, acabo de terminar de ver las carreras y me tomaré mi tiempo, necesito digerirlo”.