4 remedios caseros para eliminar las pulgas en los gatos y perros: necesita manzanilla

La señal más común de la presencia de pulgas en los perros y gatos es la picazón excesiva; en donde ellos constantemente se están rascando, mordiendo o lamiendo, lo cual, puede llegar a lastimar su piel y generar irritaciones. Por otro lado, si su mascota tiene puntos negros en su pelaje, es sinónimo de la presencia de estas, pues son las heces de las pulgas.

Algunos productos para eliminar las pulgas en las mascotas pueden llegar a ser un poco invasivos y tóxicos para ellos, por ende, lo mejor es primero hacer el intento con remedios caseros y amigables con su piel y su organismo.

Conozca algunos remedios que le ayudarán a eliminar las pulgas de su mascota.

4 remedios caseros para combatir las pulgas

Los productos más efectivos para este fin son la manzanilla, el limón y el vinagre, que actúan como antipulgas. Estos son algunos remedios que puede hacerle a su mascota:

Manzanilla: prepare una infusión con las flores de la manzanilla. Cuando esta esté tibia, remoje un paño suave de algodón sobre su mascota, enfocándose en la zona detrás de las orejas, la nuca y alrededor del ano. Limón: corte algunos limones en rodajas y póngalas a hervir en un litro de agua. Luego deje reposando la mezcla toda la noche, y a la mañana siguiente remoje un paño para hacerle masajes a su mascota por todo el cuerpo, a excepción de los ojos y el hocico. Vinagre: aunque a los perros y gatos no les agrade el olor del vinagre, este puede ser usado como antipulgas, siempre y cuando se use en pocas cantidades. Puede rociarlo o frotarlo sobre sus cuerpos, teniendo cuidado con la cara. Otra opción puede ser usar media taza de vinagre, medio vaso de agua y shampoo para mascotas como preparación para el baño, dejándolo actuar unos minutos y luego retirarlo. Collar antipulgas casero: este se realiza con esencia de romero o lavanda, agua y un pañuelo; se humedece el paño en la mezcla y se coloca alrededor de su cuello durante una semana.

Con el fin de complementar la eliminación de las pulgas, se sugiere el uso de peines especiales para pulgas y garrapatas. Estos cepillos al tener dientes tan finos, contribuyen a atraparlos junto con los huevos, mientras que le es pasado el peine a su mascota.

No obstante, es importante que no solo se haga la limpieza de su mascota, sino también de su entrono, ya que estos insectos tiene la facilidad de anidarse en cualquier lugar en donde se haya ubicado su mascota, sea la alfombra, el sofá, la cama u otra zona. “Este enfoque preventivo y terapéutico es fundamental debido a que las pulgas depositan sus huevos fuera de los animales, lo que significa que eliminarlas exclusivamente del cuerpo de la mascota no resuelve el problema de raíz”, expone el profesor y veterinario Enrique Romero.

Finalmente, es de suma importancia que antes de cualquier remedio casero o producto, se consulte con un veterinario y evitar posibles reacciones alérgicas, y recibir posibles recomendaciones.