Un caso de maltrato animal se registró en Páez, un perro muere por intolerancia de vecinos

Páez

Un caso de maltrato animal ha conmocionado a la comunidad de Páez, luego de que un hombre supuestamente acabara con la vida de un perro, la mascota de su vecina, tras golpearlo en la cabeza con una piedra. El incidente, que se originó por un conflicto entre vecinos, ha sido repudiado por las autoridades locales y ya se encuentra bajo investigación.

Víctor Manuel Ibáñez, personero del municipio de Páez, confirmó que la denuncia fue presentada por la propietaria del perro, quien reportó que su vecino agredió a su mascota, causándole la muerte. “Recibimos la queja de la propietaria, quien señaló que un vecino había agredido al animal con una piedra, lo que le causó la muerte. Este acto de presunto maltrato animal ha sido rechazado desde la Personería Municipal y por las demás autoridades del municipio”, declaró Ibáñez.

Según las investigaciones preliminares, la propietaria del perro había tenido previamente conflictos con el presunto agresor. “Ella me comentó que ya se habían presentado actos de maltrato contra una de sus mascotas por parte de esta persona. El día del incidente, mientras subía por la casa de su vecino, él le dirigió unas palabras amenazantes y luego agredió a la mascota con una piedra, como había advertido”, añadió el personero.

El personero también señaló que la policía local ya ha identificado al presunto agresor, aunque no se ha llevado a cabo su captura debido a la falta de flagrancia en el acto. “La policía visitó el lugar de los hechos, pero cuando la propietaria llegó, el animal ya había sido retirado del lugar. Aunque se recibió la denuncia, la policía no pudo proceder con la captura del presunto responsable porque no se presenció el maltrato en flagrancia”, explicó Ibáñez.

La comunidad de Páez está a la espera de que se tomen las medidas legales correspondientes para garantizar que se haga justicia en este caso. Las autoridades han reiterado su compromiso en la lucha contra el maltrato animal, recordando que este tipo de actos no quedarán impunes.