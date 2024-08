Reinician labores de adecuación en las vías internas del mercado El Potrerillo en Pasto

Pasto

Tras estar suspendido más de siete meses, la Alcaldía de Pasto anunció el reinicio de la intervención vías internas del mercado El Potrerillo, debido a que la no ejecución de este proyecto podría representar la pérdida de cerca de $3 mil millones.



Este proyecto busca mejorar el servicio en esta central de abasto del suroriente de Pasto, sin embargo, varios vendedores manifestaron su inconformismo debido a las afectaciones que podrían sufrir a causa de una eventual reubicación, sin embargo la administración anunció que se activará un completo plan de contingencia para evitar afectaciones económicas o logísticas.



Según lo informó el alcalde Nicolás Toro, a finales del mes de noviembre se entregaría la obra cuya intervención iniciará este lunes 12 de agosto.



“Hablamos sobre la continuidad de esta obra que se está ejecutando en El Potrerillo en donde algunas personas se han opuesto, pero la decisión de la Administración Municipal es que el trabajo debe continuar. Los recursos no los podemos poner en riesgo ya que no acabar la obra nos obliga a devolver 3 mil millones de pesos”, aseguró el mandatario.



Desde la dirección de plazas de mercado se anunció que en los próximos días se entregará el parqueadero pavimentado, en donde se podrán ubicar los comerciantes durante los cuatro meses que duran las obras al interior de la plaza de mercado.



“El sector de los camioneros hoy tendrán la posibilidad de utilizar la vía a las afueras del mercado para que realicen sus labores de descargue. Seguiremos en normal funcionamiento del comercio en la plaza de mercado. Tendremos el acompañamiento de la Policía durante estos meses de obra”, aseguró la titular de la dependencia Ángela Mafla.



Según la alcaldía, durante estos cuatro meses que se prevé dure la intervención, habrá garantías para los vendedores en materia de logística y también de seguridad, por lo que entregaron un parte de tranquilidad a quienes se oponen a este proyecto.