Gobernador de Córdoba pide suspender hasta el viernes el inicio de paro en La Mojana

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta señaló que ante la crisis que se vive en La Mojana por las inundaciones, desde el domingo asumió como líder de las comunidades afectadas. Resaltó que las inundaciones afectan a Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, 11 municipios y más de 200 mil personas, “se ha convocado a un paro porque buscan visibilizarse y decir que se espera una solución. Me pidieron que tuviera una vocería ante el Gobierno nacional, ya hablamos con el ministro Interior y se hará una mesa de trabajo el próximo viernes”. En ese sentido, dijo que es un defensor de la protesta pacífica como derecho constitucional, “estoy del lado de la presta y lo que busco con esto es que haya diálogo, que esperemos al viernes y si no hay satisfacción de las decisiones del Gobierno local y nacional, si no quedan felices con eso, tocará el paro y hasta abrir un corredor humanitario, pero la idea es poderlo suspender hasta el viernes que tengamos la mesa”.

Detalló que el encuentro convocado por el MinInterior incluye la presencia de los cuatro gobernadores de los departamentos afectados, 11 alcaldes, Ministerio de Agricultura, UNGRD, Defensoría, Procuraduría y Banco Agrario.

Posibles salidas

Comentó que no se puede permitir que los campesinos afectados por las inundaciones se pongan felices por un mercado que les dura dos días. Resaltó que la UNGRD y su director han sido diligentes, “hay un contrato en ejecución que supuestamente tiene problemas, desconocemos si han cumplido o incumplido, pues legalmente el director de la UNGRD con la supervisión del contrato y con el interventor debe definir y contarnos a todos si el contrato se cumplió, si la plata se perdió o si van a liquidar el contrato por incumplimiento, pero hoy no sabemos qué va a pasar con ese contrato o si saldrá uno nuevo”. Por último, dijo que desde hace más de tres años hay un proyecto CONPES que busca ofrecer una solución integral entre el Fondo de Adaptación y la UNGRD para una gran inversión en La Mojana.