Flor Denis Ruiz, ilusionada con el oro en París 2024: “Sueño con esa dorada”

La vallecaucana Flor Denis Ruiz, una de las últimas cartas de Colombia en la lucha por una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó su ilusión de imponerse en la final el próximo sábado. La vallecaucana aseguró divertirse y no sentir presión cada vez que está en competencia.

Balance de la prueba

“Toda la gloria y la honra para Dios, cumplimos y muchas gracias a todos los colombianos, la verdad que siento mucho apoyo y eso es muy lindo para todo deportista, por lo que uno se anima más, se compromete más con uno. Acá no ha terminado nada, esperemos el día 10, porque la verdad, sueño con esa dorada, yo sé que la vamos a lograr”.

“Yo soy una persona muy positiva, hablé con el entrenador que quería marcar más de 66, él me dijo ‘tranquila, Flor, después que toquemos arriba de 64, bien’, Dios me escucho y eso fue lo que hicimos”.

Confianza en sí misma

“No desconozco que todas estamos entrenando fuerte, pero yo me conozco y tengo mucha fe en mí, yo sé lo que soy capaz, a pedirle Dios que me siga cuidando y pa’lante”.

¿Qué encontró en sus rivales?

“Soy una de las deportistas que casi no piensa en los rivales, yo siempre pienso en mí, porque si me pongo a enfocarme a pensar en los demás, yo sé que voy a perder mi objetivo y mi punto que quiero. Yo siempre voy pensando en mí, entonces no vi las marcas que estaban haciendo las anteriores, la primera sí, porque toda la grada gritó y todo, me di cuenta de que era 65”.

¿Qué espera el sábado?

“Espero hacer 70 metros, la verdad entrenando estoy sobre los 67 hacia arriba. Yo sé que en competencia siempre muestro lo mejor, sé que Dios me puede dar esa bendición. Siempre mis mejroes marcas salen en competencia”.

¿Qué hace antes de una final olímpica?

“Llevar las cosas con calma, porque ya he trabajado, el trabajo ya está es solamente demostrar. Seguir mi tranquilidad, seguir entrenando, hacer lo que mi entrenador diga y pa’lante”.

¿Cómo trabaja su parte mental?

“Desde niña siempre he sido fuerte, porque me crie con mi mamá y vi la verraquera que era mi mamá. Eso aprendí, a tener la mente fuerte, no importando lo que nos pueda pasar, siempre firme, el fracaso es una gran ayuda para uno mejorar, para pensar las cosas diferentes. He sido una persona empoderada”.

Fuerte, pero sonriente

“En el primer lanzamiento reí, no debí reír, porque hay personas que dicen que uno está desconcentrado. Siempre yo demuestro lo mío, me vaya bien o mal, siempre demuestro, porque el único que decide es Dios y el tiempo de Dios es perfecto”.

Es la mejor del año

“Yo soy la mejor, el que me va a ganar tiene que lucharla conmigo. Todas estamos entrenando duro, pero tienen que luchar esa medalla, todas vamos a lucharla, pero cada uno tiene que poner fe de cada uno”.

Siempre sale a divertirse

“Ya el trabajo está hecho, uno sale a divertirse, por qué cogemos presión, como dicen los colombianos, la presión es para los frijoles”