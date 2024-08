¿Qué fue lo que pasó en Hiroshima?: hoy se cumplen 79 años del bombardeo

Hoy, 6 de agosto del 2024, se conmemoran 79 años desde que la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó “The Little Boy”, la primera bomba que impactó a Hiroshima, ciudad al oeste de Japón. El impacto de este artefacto se vio como una luz cegadora al caer en la tierra, según el testimonio de los sobrevivientes de este hecho en el libro ‘Hiroshima’ de John Hersey.

Esta bomba fue la primera en la historia del mundo en ser probada en población civil y se detonó en esta zona del mundo para que Japón aceptará su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento, Alemania e Italia se habían doblegado a los acuerdos que los daban como perdedores ante Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia.

¿Qué se hizo en Japón por este hecho histórico?

A las 8:15 a.m., hora exacta en la que cayó The Little Boy hace 79 años, se llevó a cabo un minuto de silencio por la muerte de estos japoneses. Representantes de la sociedad civil estuvieron presentes y dejaron flores alrededor del Parque Conmemorativo de la Paz, lugar donde impactó la bomba y se hacen los eventos de honra a las víctimas fatales.

Hubo otros actos por estos hechos como la llegada masiva de lámparas flotantes en el río Ota, que atraviesa esta ciudad. Además, el Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida, estuvo presente en la ceremonia en Hiroshima y pidió a la comunidad internacional el desarme nuclear total y afirmó que el país ha liderado esfuerzos para terminar con esta industria.

¿Qué pasó con Japón después de la bomba atómica?

El efecto inmediato de este suceso fue la muerte de 70 mil personas por el impacto de la bomba. Sin embargo, no existen cifras oficiales, ya que, días después, más personas fueron falleciendo por la radiación que se alojó en sus cuerpos y quemaduras provocadas por el calor generado.

Posteriormente, el Gobierno de Estados Unidos lanzó otra bomba en Nagasaki, ciudad al noroeste de Japón, el 9 de agosto del mismo año. Ahí murieron 40 mil civiles y el frente japonés declaró oficialmente su rendición, aceptando las condiciones de los ganadores de este enfrentamiento. Esto representó el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues el conflicto bélico ya había terminado en Europa.

A largo plazo, las personas desarrollaron enfermedades como cáncer a raíz de la radiación emitida. De acuerdo con la Fundación para la Investigación de Efectos de Radiación, quienes estuvieron más cerca de la radiación de esta bomba sufriendo una “redistribución cromosomática” y, adicionalmente, el agua, aire y tierra se contaminaron con las secuelas radioactivas, que llevó a que los habitantes adquirieran esta radiación.

¿Cuál es la diferencia entre una bomba atómica y una nuclear?

La bomba que detonó en Hiroshima y Nagasaki fue atómica y se diferencia de los artefactos nucleares en su detonación. Las bombas atómicas explota a partir del rompimiento de un elemento químico pesado, en cambio, las nucleares tiene unas fases de explosión: atómica y una extra en la que se produce la fusión de dos núcleos para explotar.