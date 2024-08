¿Cómo va la construcción del nuevo pabellón para sindicados en el Quindío?

Armenia

Y es que hasta el exministro de Justicia Néstor Osuna en su momento evidenció los retrasos que han tenido las obras del proyecto que apunta a descongestionar las estaciones de Policía del departamento.

La secretaria del Interior, Juana Camila Gómez afirmó que de acuerdo con el reciente comité de obra el avance de ejecución es de un 30% respecto al pabellón que se está construyendo en la cárcel de mediana seguridad peñas blancas.

“Estuvimos acompañando el Comité de obra respecto al pabellón que se está construyendo en la cárcel Peñas Blancas donde se reporta un avance del 30% en la obra donde se han importado en importantes actividades que se encontraban pendientes con la de con la empresa de servicios públicos de Calarcá para así poder ir avanzando en esta obra.”, mencionó.

Resaltó que hay progreso en diferentes actividades que estaban pendientes con la Empresa de Energía del Quindío y la empresa de servicios públicos del municipio para ir avanzando significativamente en la obra.

Fue enfática en afirmar que el compromiso adquirido por parte del contratista e interventor con el exministro de justicia Osuna fue que en el mes de diciembre el avance mínimo sea del 80% con el objetivo de entregar la obra en su totalidad en el mes de abril del año 2025.

Aclaró que por ahora están estableciendo convenios con el Inpec para que reciban las personas sindicadas y mitigar así el hacinamiento que viven actualmente URI y Estaciones de Policía. Además, anotó que la semana pasada el porcentaje de hacinamiento en el departamento era del 173%.

“Durante este periodo de tiempo lo que se está trabajando por parte de la Administración Departamental y las administraciones municipales es la generación de convenios con el Inpec porque a través de estos convenios el Inpec recibe personas sindicadas y pues con esto logra mitigar un poco la situación de hacinamiento en URI y estaciones de Policía”, puntualizó.

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento fue claro en que no dejarán de capturar ante la situación de hacinamiento.

Reconoció que es una problemática que no es nueva que viene de años atrás y no por eso dejarán de llevar a cabo las acciones operativas que permitan las capturas de delincuentes.

Aseguró que existe un esfuerzo con el Inpec para que reciba muchas de las personas detenidas en las estaciones de Policía. Informó que solo en el mes de julio realizaron 284 capturas de las cuales 210 fueron en flagrancia y 74 por orden judicial.

Es de anotar que el pabellón de sindicados tendrá una capacidad para albergar a 258 personas.