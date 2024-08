Alcaldía de Cartagena entregó avenida Venao Flórez en barrio Olaya Herrera

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de Infraestructura anunció que se entregó en su totalidad la avenida Venao Flórez en el barrio Olaya Herrera, sur de esta capital.

Esta importante vía es fundamental para la movilidad porque colinda con el sector de la Villa Olímpica y sirve para descongestionar el tráfico en dos de las avenidas más importantes de la ciudad como lo son la Pedro de Heredia y Pedro Romero.

La avenida Venao Flórez era un camino de herradura para cientos de conductores que la tomaban diariamente. Enormes huecos y desniveles causaron accidentes de tránsito, especialmente a la altura de los escenarios deportivos.

La vía pasó de tener asfalto a concreto rígido. La rehabilitación comprendió 1.5 kilómetros desde la Casa de Justicia de Chiquinquirá hasta la glorieta de los Cuatro Vientos.

“La Venao Flórez, lista y en servicio. La entregamos en concreto rígido, 1.5 kilómetros de vía. Con el Canal de Castillete recuperado y entornos de la Villa Olímpica rehabilitados. En este gobierno no habrá retrasos mientras estemos encina del contratista”, aseguró el alcalde Dumek Turbay en su cuenta de X.