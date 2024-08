‘The Last of Us’: Max reveló el tráiler de la segunda temporada

Pedro Pascal en el primer avance de 'The Last of Us 2' | Max

En el 2013, un videojuego captó el centro de atención de la industria por su jugabilidad, sus personajes, construcción de mundo e historia. Se trata nada más y nada menos que de ‘The Last of Us’, desarrollado por la empresa Naughty Dog, fue un gran éxito a nivel mundial en ventas y reconocimientos, por lo cual no fue una sorpresa cuando en marzo del 2020 HBO Max anunció el desarrollo de una serie basada en este videojuego.

La producción, estrenada en enero del 2023, se ha considerado como una de las mejores adaptaciones de videojuegos hechas en la historia. Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, cada capítulo se convirtió en tendencia, encantando cada vez más a los fanáticos del juego y a quienes se acercaban por primera vez a esta historia.

La confirmación de una segunda temporada, basada en la segunda parte del juego, no se hizo esperar. El 4 de agosto, durante varios anuncios de los estrenos para el 2024 y 2025, Max reveló un primer avance de la continuación de esta historia.

Los personajes que aparecen en el trailer de ‘The Last of Us 2′

Además del esperado retorno de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tenemos un primer vistazo a personajes conocidos por los fanáticos del juego.

Jeffrey Wright retoma un papel que ya interpretó como actor de voz en el juego e interpretará a Isaac Dixon, líder del Frente de Liberación de Washington, también conocidos como los Lobos, una importante organización que podría ser un problema en el camino de nuestros protagonistas.

También vemos por primera vez a Isabela Merced como Dina, un personaje especialmente relevante para Ellie; y a Kaitlyn Dever como Abby, quien será central para el desarrollo de la historia en esta segunda temporada.

La atención de este teaser se centra bastante en el personaje interpretado por Catherine O’Hara, quien por ahora es un misterio para los fans. Ella le pregunta a Joel si le hizo algún daño a Ellie, a lo que él responde, conmovido hasta las lágrimas, que lo que hizo fue salvarla.

La salvé.🌿



Echa un vistazo a un adelanto de la 2ª temporada de #TheLastOfUs, la serie original de HBO que se estrena en 2025 en Max. Prepárate para más #Historiasúnicas pic.twitter.com/CKjGu3iNyx — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) August 5, 2024

¿De qué trata la segunda temporada de ‘The Last of Us’?

El final de la primera temporada de esta historia nos dejó en un lugar complicado para los protagonistas, con ambos aun huyendo para sobrevivir, pero con su relación más afectada que nunca por las mentiras y los engaños. Por tal motivo, se espera que esta temporada esté llena de acción, terror, muchas emociones y dolor para todos los personajes y fanáticos.

Esta temporada estará basada en la segunda parte del juego, que para muchos es su mejor entrega, sin embargo, al contar con una historia algo extensa, se ha especulado que esta adaptación pueda extenderse por más de una temporada, considerando también que recientemente se anunció la tercera parte del juego y que habría que esperar a su lanzamiento para continuar con el desarrollo de la serie.

¿Cuándo se estrena ‘The Last of Us 2′?

La segunda temporada de ‘The Last of Us’ aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se sabe que llegará a Max en la primera mitad del 2023. Cabe resaltar que la primera temporada de la serie se encuentra disponible en su totalidad en la plataforma mencionada.