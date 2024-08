Persiste falta de contratación con IPS en nuevo modelo de salud para docentes en Quindío

Armenia

Ya se cumplieron tres meses de la implementación del nuevo modelo de salud y no paran las dificultades para brindar una óptima atención a los docentes del departamento.

Hernán Javier Álzate secretario de Seguridad Social del Suteq, señaló que la falta de esos pagos ha generado que las IPS no presten el servicio adecuado e incluso advirtió que algunas de ellas han intentado retirarse de la red como medio de presión.

Enfatizó que se han generado pagos en otros departamentos como Antioquia, pero en el departamento el panorama no ha mejorado en ese sentido.

“Con el tema de las IPS la red complementaria que ha tenido dificultades para el pago de esos dineros ya completamos ayer pues tres meses del nuevo modelo de salud y eso ha dificultado la atención adecuada ya que algunas de ellas han intentado retirarse de la red han presionado por el pago ayer ya se generó un pago un dinero algunas entidades en el orden nacional especialmente en Antioquia pues lo que nos decían era que algunas de esas IPS no tenían la documentación completa y eso había hecho que no le generará el pago”, señaló.

Resaltó que están a la expectativa porque el compromiso es que a principios de esta semana cancelen los dineros adeudados.

Explicó que la exigencia del magisterio va encaminada a que las entidades que cuenten con la documentación en regla sean las que reciban el dinero de inmediato con el objetivo de no generar traumatismos en la prestación de los servicios.

“El reclamo de nosotros, pues era que a los que tuviesen la documentación completa y todo el día les pagaran a ellos y a los otros pues los requirieran por lo que necesitaba y efectivamente eso se inició el pago ayer en Antioquia los hospitales de Antioquia han sacado un comunicado y pues ya les hicieron un desembolso igualmente el tema de Pereira también está candente de Risaralda nosotros estamos a la expectativa con las IPS, aquí solamente le han pagado a Meide, no habían pagado a las otras entidades de la red primaria que son los hospitales de los municipios y entonces estamos a la expectativa a principios de la semana entrante se cancelen esos dineros, destacó.

Autoridades de salud

Al respecto el secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez reconoció que ha sido una situación difícil que se debe al proceso de prestación de servicios que fue de una manera rápida.

Indicó que las dificultades que han evidenciado tienen que ver con la generación de red con la que debe contar Fomag. Explicó que la entidad tiene una red básica, pero cuando deben referirse a otro tipo de instituciones empiezan las problemáticas por la falta de mediación a través de un contrato.

“Ellos tienen una red básica, pero cuando ya se deben referir a otro tipo de instituciones, pues empiezan las dificultades porque pues digamos que fumar en la atención en la contratación de los servicios, no a mediados a través de un contrato, sino a través de una carta de intención, entonces se ha encontrado que diferentes instituciones prestadoras pues que no tienen contrato con ellos y pues no le dan la atención a los usuarios”, mencionó.

Llamó la atención a Fidupresivora para que genere los contratos respectivos porque la sola carta de intención no es una forma contractual de operación.

“Previsora que es quien administra sus recursos pues genere los contratos respectivos porque para muchas instituciones la sola carta de intención no es una forma contractual de operación y obviamente, pues al no existir una relación directa una relación contractual”, afirmó.

Es de anotar que son 11.450 docentes y sus familias beneficiarias del modelo de salud en el departamento.