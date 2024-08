Juegos Olímpicos: Agenda lunes 5 de agosto, colombianos finalistas, deportes y horarios

Llega la última semana de los Juegos Olímpicos en París. La delegación colombiana buscará cortar la sequía de medalla y entre las opciones hay algunos candidatos a lograr ese objetivo, mientras que otros, que disputarán finales, podrían dar la sorpresa y alcanzar algún metal.

Este es el caso de Ángel Barajas, el joven cucuteño, quien fue el primero en la historia del país en clasificarse a una final de gimnasia de unas olimpiadas, en la prueba de barra fija. Luego le siguió Luisa Blanco en All Around (sumatoria de los cuatro aparatos). Barajas, irá en búsqueda de la medalla este lunes desde las 6:33 a.m. (hora Colombia) y, de lograrlo, pasará a ser una de las más importantes en la historia de la nación, teniendo en cuenta la importancia y la historia de este deporte.

Sin embargo, el primero en abrir la participación será Mauricio Ortega en Lanzamiento de disco desde las 3:10 a.m. Estará en el grupo A y deberá lograr como mínimo una marca de 66 metros para avanzar a la final contra otros 11 atletas. Su mejor registro del año lo dejó en 68.06

Siguiendo con el atletismo, será el turno para Evelis Aguilar y Lina Torres, quienes estarán en la primera ronda de eliminación de los 400 metros planos, desde las 4:55 a.m. Para instalarse en la semifinal, deberán quedar entre los primeros tres puestos de sus respectivas series o, como última opción, aspirar a lograrlo en el repechaje.

Víctor Bolaños, en Vela, desde las 5:23 a.m., y René López en Hípica, saltos individuales, a las 7:00 a.m., también tendrán acción. La ausencia más significativa es la de Anthony Zambrano, quien no pudo clasificar a las semifinales de manera directa y debía competir este lunes en el repechaje, pero una lesión en el tobillo izquierdo le impide competir.

Agenda colombianos para este lunes 5 de agosto

3:10 a.m. Mauricio Ortega - Atletismo, lanzamiento de disco / Clasificación Grupo A

- Atletismo, lanzamiento de disco / Clasificación Grupo A 4:55 a.m. Evelis Aguilar - Atletismo, 400 metros planos / Primera ronda

- Atletismo, 400 metros planos / Primera ronda 4:55 a.m. Lina Torres - Atletismo, 400 metros planos / Primera ronda

- Atletismo, 400 metros planos / Primera ronda 5:23 a.m. Víctor Bolaños - Vela, Kite masculino

- Vela, Kite masculino 6:33 a.m . Ángel Barajas - Gimnasia artística / Barra fija, final por medalla

- Gimnasia artística / Barra fija, final por medalla 7:00 a.m. René López - Hípica / Saltos individual, clasificación

*Todos los horarios corresponden a Colombia