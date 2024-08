Gobernador entregará una beca a joven promesa del vallenato que cantaba en Transcaribe

Cartagena

“Hasta que lo encontramos”: estas fueron las palabras del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, tras reunirse con John Freys Pérez Narváez, el joven de 18 años que fue viral en las redes sociales esta semana tras cantar en Transcaribe y cautivar a los pasajeros con su voz.

Antes de iniciar un viaje hacia Bogotá, el mandatario se encontró con el joven cantante para entregarle buenas noticias que lo ayudarán a iniciar de manera profesional su carrera como cantante.

“Te tenemos lista una beca para que estudies en Unibac, lo que tú quieras, música o cualquier carrera que gustes, y además de esto serás invitado especial para el Festival de Acordeones que se va a celebrar el día 15 hasta el 18 en el municipio de Arjona”, manifestó el mandatario.

El gobernador dijo que Jhon contará con el apoyo de Icultur en toda su carrera musical para brindarle el acompañamiento necesario y que pueda estar en todos los escenarios de Bolívar, el Caribe y Colombia.

John Freys se desplazará hasta Bellas Artes para tener una reunión con la rectora, Sacra Nader y conocer un poco acerca de la carrera que quiera estudiar.

“Gracias gobernador por esta oportunidad que me brinda, tanto esfuerzo en estar cantando en restaurantes y buses han brindado sus frutos y me siento muy feliz, creo que Dios poco a poco me está dando la oportunidad que en un momento me quitó pero vamos pa lante”, señaló el cantante.

El joven promesa del vallenato es oriundo de San Estanislao, Bolívar y actualmente se encuentra terminando su bachillerato.