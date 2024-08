Patriotas y América empatan en La Independencia, con final polémico

Definiendo la cuarta jornada de la Liga colombiana, Patriotas buscaría su primera victoria en este segundo semestre. Sin embargo, los caleños llegaban con la presión de sumar y no perderse en la carrera por mantenerse en las primeras posiciones en el certamen nacional. El juego terminó 1-1, en medio de un final controversial por posible penal a favor del cuadro boyacense que el juez Jhon Ospina, tras revisar el VAR, no lo vio de esa manera.

El partido iniciaba con un gol tempranero en el minuto 9 por parte del América de Cali, el visitante se impondría con la anotación de Rodrigo Holgado. El delantero encontró el gol con un remate de pierna izquierda desde el centro del área por abajo, siendo asistido por Cristian Barrios, que supo manejar el contraataque.

En el minuto 17, Patriotas crearía su primer chance en el arco del América. Un centro que llegaría al centro del área de Joao Rodríguez que cabecearía Mateo Rodas, pero no encajaría el esférico en el arco. Las oportunidades eran escasas para el local porque no conseguían manejar el partido, no podían dominar el balón y los caleños no disminuían la presión. Adicionalmente, los dirigidos por Jonathan Risueño sufrirían un contratiempo alrededor del minuto 30 del primer tiempo, su jugador Carlos Paternina abandonaba el campo por lesión y en su lugar, ingresó Johan Perea.

Sobre el minuto 32, Holgado volvería a tener otro remate al arco boyacense, pero el remate pasaría cerca del palo izquierdo del arquero Juan David Valencia sin crear mayor peligro. El partido se mantenía con el marcador a favor de los visitantes que no le permitían la tendencia del balón a Patriotas.

La posesión de la pelota se mantenía 59% para el América y 41% para los locales, con un aproximado de 9 remates al arco que ejecutaron los caleños, a diferencia de los boyacenses, que solamente lograron impactar 5 remates a la portería de Joel Graterol.

Una segunda mitad más pareja

Como sucedió en el primer tiempo, en esta segunda mitad también llegaría el gol tempranero. Mauricio Alarcón empataría el marcador para Patriotas en el minuto 48, tras un tiro de esquina cobrado por Joao Rodríguez. Los locales marcaron el gol gracias a que Graterol le rebotó el balón y no logra controlarlo.

Cuando ya se jugaban los primeros 15 del segundo tiempo, los caleños insistían en su ataque, pero sin claridad. El conjunto rojo no conseguía definir, la última jugada les estaba costando. El partido estaba teniendo muchas pausas, los locales se estancaron en cometer faltas, que para su desventaja, sumaba 4 jugadores con amarillas a los 60 minutos del encuentro.

El arquero Valencia destacó en la segunda parte, el guardameta se mantuvo firme y consiguió evitar varias ocasiones que pudieron definir el partido a favor del visitante. Sin embargo, el partido murió por un tiempo, los equipos no encontraban los espacios para filtrar el esférico, solamente se jugaba en la mitad del campo. Los dos equipos arriesgaban muy poco, pero sin duda, la necesidad de Patriotas por adelantarse en el marcador era imperativa.

La altura afectaba un poco a los visitantes, el desgaste se veía sobre los 80 minutos, no estaban presionando cómo se hizo en el primer tiempo. El encuentro perdía intensidad y el final se acercaba, no había propuestas, no se creaban desbordes que crearan alguna ocasión de peligro y los equipos parecían estar conformándose con el empate.

Sin duda alguna, terminó siendo un partido con muy pocas emociones, un América que no propuso, un local que no levanta cabeza y un encuentro donde el VAR apareció en los últimos minutos, cuando a nada del final, llegó una mano polémica en el 90+5 que no terminó siendo pitada por el juez central Jhon Ospina.