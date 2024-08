Patriotas Vs. América de Cali: Hora y dónde seguir el partido por la Liga colombiana

América vs Patriotas /ColPrensa

Partido por la cuarta jornada. Desde las 3:30 de la tarde rodará el balón en el Estadio de la Independencia en Tunja. Patriotas recibe al América de Cali. Dos equipos con realidades distintas, el local sigue de cerca la tabla del descenso y es colero, mientras que los vallecaucanos van por su segunda victoria consecutiva y de ganar avanzarían a la cuarta posición con 9 puntos.

El duelo será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

La última victoria del América como visitante frente a Patriotas se dio en el primer semestre del 2021 por la mínima diferencia y con gol de Yesus Cabrera, quien hoy milita en el Deportivo Pereira.

El barranquillero Cristian Barrios, que ahora milita en América de Cali, enfrentará a su exequipo Patriotas, donde hizo parte en las temporadas 2017-2022.

Obligación de sumar puntos

Los boyacenses no levantan cabeza y han sumado un solo punto en sus últimos tres partidos. En la tabla del descenso son últimos con un promedio de 0.73 y van con la obligación de sumar sus primeras unidades en condición de local. Jhonier Viveros ha sido de lo más destacado en lo que va del torneo, su actuación frente a Águilas Doradas le dio un cupo en el once ideal en la tercera jornada del fútbol colombiano.

En la última presentación por la tercera jornada, el técnico Harold Rivera se mostró muy molesto con el arbitraje en su duelo frente al equipo de Rionegro en la derrota 3-2 y declaró en rueda de prensa postpartido: “Quizás nunca me han visto así, pero hoy me duele, porque yo trabajo mucho para que vengan y me roben así”.

Por otro lado, los dirigidos por Jorge Da Silva buscan su segunda victoria consecutiva como visitante en lo que va del segundo semestre 2024. En su último partido, golearon 4-0 al Envigado con anotaciones de Rodrigo Holgado, Jader Quiñones, Cristian Barrios y el experimentado Adrián Ramos, quien anoto su gol número 100 y que es pieza clave para los vallecaucanos.

En la lista de convocados para el duelo frente a Patriotas, la comandan Duván Vergara y Eder Álvarez Balanta, los cuales fueron las más recientes incorporaciones del equipo rojo.

El último enfrentamiento entre estos dos equipos se dio en el Pascual Guerrero con la victoria de los vallecaucanos en el primer semestre del 2023, gracias al autogol de Juan Díaz, jugador de Patriotas. El encuentro terminó 1-0.