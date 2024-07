Harold Rivera explotó contra el arbitraje del partido con Águilas Doradas: “Estoy cansado”

El pasado 30 de julio por la cuarta fecha del fútbol Colombia, Águilas Doradas enfrentó a Patriotas con un resultado de 3-2 a favor del equipo de Río Negro. Los goles por parte del equipo dorado fueron de Fredy Salazar, Jeison Quiñones desde el punto penal y un autogol del jugador de Patriotas Juan Díaz. Por el lado del visitante, el delantero João Rodríguez desde los doce pasos anoto el primero y el segundo gol del compromiso fue anotado por Cristian Martínez.

El partido fue dirigido por el árbitro Jairo Mayorga, quien en más de una ocasión utilizo el VAR para ratificar las decisiones.

En el minuto 13′ del compromiso fue la primera polémica, donde Mateo Garavito defensor de Águilas Doradas, choca en la espalda al atacante Jhonier Viveros dentro del área, provocando un posible penal. Mayorga fue llamado por el VAR, pero finalmente ratifico su decisión de no dar la falta.

La jugada que definió el partido fue el penal a favor de Águilas Doradas en el minuto 95′ donde Guillermo Celis recibe una “falta” del defensor del equipo visitante y el árbitro Jairo Mayorga decide ir al VAR para finalmente conceder el penal a favor de los locales. Jeison Quiñones fue el encargado de darle la victoria polémica al equipo antioqueño.

Al finalizar el partido, Harold Rivera se mostró muy molesto con las decisiones arbitrales durante el encuentro, acusando que las decisiones no fueron correctas y que en el trámite del partido se vio la desigualdad en contra del visitante por las decisiones de Mayorga.

Declaraciones de Harold Rivera postpartido

Rivera declaró que el árbitro no tenía experiencia y le pareció incorrecto que lo pusieran a dirigir esta clase de partidos. Recordemos que Patriotas está en la pelea por la permanencia en primera división y se encuentra último en la tabla del descenso con un promedio de 0-72 en el campeonato.

“No aguanto más, estoy cansado” fueron las palabras de Harold Rivera en la rueda de prensa luego del partido frente a Águilas Doradas. “Un árbitro nervioso, joven” fue la otra declaración del técnico ex Independiente Santa fe, acusando que le quitaron los puntos por dos jugadas puntuales en un penal a favor de Patriotas y el penal que dieron en contra en los últimos minutos del encuentro.

“Quizás nunca me han visto así, pero hoy me duele, porque yo trabajo mucho para que vengan y me roben así”

“Perdónenme la reacción, pero no aguanto más, cada ocho días es lo mismo, la gente del futbol internacional y nacional me conoce, quizás he dicho algo de algún arbitraje, es normal, pero el semestre pasado fue igual”

Patriotas estará midiéndose frente al América de Cali el próximo domingo 4 de agosto desde las 3:30 de la tarde en el estadio de La Independencia en Boyacá.