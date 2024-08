Pasto vs. Jaguares / Colprensa

La cuarta jornada del fútbol colombiano entre Jaguares y Deportivo Pasto no se sacaron diferencias en el Jaraguay de Montería. Igualaron 0-0 y siguen en posiciones complicadas en la tabla de posiciones.

Los locales elaboraron las opciones más claras del encuentro, pero no lograron concretar las opciones y se llevaron un punto que no conviene para la tabla de descenso. El conjunto nariñense se mantuvo en un bloque bajo en gran parte del segundo tiempo, con la entrada del delantero Ray Vanegas, quien suma sus primeros minutos del semestre no lograron llegar al área rival.

Ambos equipos repartieron puntos y siguen sin levantar cabeza en la liga colombiana. El próximo partido para Jaguares será el próximo martes 13 de agosto (hora por definir) frente a Águilas Doradas en condición de visitante. Por otro lado, Deportivo Pasto enfrentará al Envigado en el Polideportivo Sur de la capital antioqueña el próximo 18 de agosto.

Con el empate frente al Deportivo Pasto, Jaguares, que está también está comprometido en la tabla del descenso, se ubica en la posición número 15 con apenas tres puntos en cuatro partidos disputados. El conjunto nariñense quedó en el puesto 9 con 4 puntos y espera seguir sumando puntos para soñar por un cupo a los cuadrangulares finales del segundo semestre 2024 del fútbol colombiano

Primera parte sin goles

En los primeros quince minutos del compromiso, el equipo visitante sorprendió con una presión alta frente al rival con una buena actuación del ex Independiente Santa Fe Kevin Londoño, el cual fue el jugador más desequilibrante de los primeros 45 minutos.

A medida que iba transcurriendo el partido, Jaguares aguantó defensivamente el ataque del Pasto con un Óscar Vanegas firme en defensa, con un duelo interesante con el delantero Londoño, quien fue amonestado por una fuerte infracción sobre el ex Millonarios. En los últimos minutos, el juez central dictaminó penal a favor del local, luego de una mano del defensor Cristian Arrieta desde un tiro libro ejecutado por Pablo Rojas. Finalmente, el VAR revisó y dictaminó que el balón efectivamente tocó en la mano, pero no fue intencionado.

Ambos equipos no se sacaron diferencia

En la segunda parte, el duelo se tornó más físico y el local estuvo jugando en campo contrario la mayor parte de los últimos 45′ minutos. Pablo Rojas fue el encargado de tomar los hilos del ataque azul, con un pase en profundidad al minuto 60′ para Kashier Lenis, quien había ingresado en el segundo tiempo y con un remate a media altura estuvo a punto de sorprender al portero Kevin López. La opción más clara del compromiso la tuvo Kevin Londoño en el 90+5 con un disparo desde fuera del área que termina pegando en el poste izquierdo, luego de una pared con Gustavo Charrupí.