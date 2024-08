Congresistas del Quindío cuestionan el presupuesto general de la nación

Armenia

El representante a la cámara por el partido Cambio Radical en el Quindío, Jhon Edgar Pérez indicó que desde las comisiones económicas del congreso de las que hace parte están centrados en la aprobación del presupuesto general de la nación.

Enfatizó que existe una gran preocupación porque en el presupuesto presentado por el gobierno aumentan los gastos en funcionamiento y reduce los gastos en inversión.

“El Gobierno ha llevado a un presupuesto que aumenta los gastos en funcionamiento y reduce los gastos en inversión esto preocupa, porque realmente el país lo que necesita para una verdadera reactivación económica es poder hacer inversión pública. Necesitamos que haya obras en los territorios, los alcaldes, los gobernadores están pidiendo vías acueductos. Están pidiendo inversión”, destacó.

Fue claro que es clave la inversión pública para fortalecer la reactivación económica del país enfocado a las obras en los territorios en vías y acueductos.

Considera que el gobierno debe sacrificar el funcionamiento entendiendo la situación fiscal tan difícil que vive el país y proyectar el apoyo a los entes territoriales.

“Entonces es contradictorio que el gobierno reduzca en un 17.4 la inversión en el país, pero que aumenten cerca de 19 billones de pesos, el funcionamiento que por demás debería sacrificar en una situación fiscal tan difícil como la que está viendo el país, estamos creando nuevas embajadas. Se ha creado un nuevo ministerio que a todas luces ha sido inoperativo, entonces no estoy diciendo que no sea importante de pronto algunas de esas, Algunos de esos espacios diplomáticos, pero no son hoy prioridad en el país”, explicó.

Añadió: “Es lo que le hemos dicho al gobierno, necesitamos revertir eso y buscar que en el presupuesto aumente la inversión y baje, además el funcionamiento, entonces ese será uno de los grandes debates que se van a dar los próximos meses en el Congreso de la República especialmente en las comisiones económicas”.

Ley de financiamiento

También dijo que otras de las preocupaciones tienen que ver con la ley de financiamiento que a todas luces es una reforma tributaria para recaudar 12 billones de pesos, por eso está desfinanciado el presupuesto y será uno de los grandes debates en las comisiones económicas del Congreso.