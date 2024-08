ANT tiene seguidores Uribistas y Duquistas que impiden la compra de tierras: Petro

Zaragoza, Antioquia

Desde Zaragoza, Antioquia, el presidente de Colombia Gustavo Petro le dio otro impulso a la reforma agraria con las comunidades del Bajo Cauca. Desde allí el mandatario reconoció retrasos en la compra de predios, pero culpó a algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras que según él estarían impidiendo la consecución de los predios.

Indicó que en los dos años de su gobierno que se ajustan en el 7 de agosto solo ha podido comprar alrededor de 190 mil hectáreas de la meta de 3 millones.

“No compramos más, porque es difícil comprarle la tierra al que ofrece la tierra. Porque la ANT, Agencia Nacional de Tierras, está llena de Uribistas, Duquistas que nos ponen problemas para comprar la tierra. La ANT tiene que llenarse de hijos de campesinos y campesinas de todas las regiones de Colombia. No compramos más tierra, porque no hemos llegado a las regiones a pedirle al dueño de la tierra: véndala. Porque no hemos delimitado las zonas donde queremos realmente repartir tierra entre el campesinado y que no se empobrezca al campesino, porque, le digo, fue un pedazo de desierto o un pedazo de páramo”.

En ese sentido, también anunció que reformará la Agencia Nacional de Tierras para darle mayor campo de acción para llevar a cabo la reforma agraria que pretende el presidente Petro.

“Y lo que yo propongo es que la primera decisión sea hacer una reforma agraria en Colombia. Por decretos vamos a reformar la ANT para no separar la ANT de la ADR, sino que la misma ANT compre tierras, entregue tierras, titule tierras y haga los proyectos productivos”.

También dijo que es necesario y urgente acelerar la reforma agraria en el país y solicitó a las comunidades rurales crear una veeduría campesina para hacerle seguimiento a dicha iniciativa de gobierno. Y calificó de injusto que las tierras queden en manos de narcotraficantes y que se le impida al gobierno entregarlo a los campesinos.