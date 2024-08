Otra mujer asesinada en Antioquia: la víctima fue atacada en la invasión de Caucasia

Caucasia, Antioquia

En la noche del jueves fue asesinada una mujer en el municipio de Caucasia, Antioquia. Un sicario se le acercó y le disparó con arma de fuego y luego huyó del lugar.

La víctima, una mujer de 45 años e identificada como Dollys María Vargas Romero, se encontraba dentro de la invasión Santa Elena de Caucasia junto con otra mujer. Al parecer, el sicario llega y llama a la víctima con una palabra peyorativa, le dispara y emprende la huida. La persona que le acompañaba quedó lesionada, pero según fuentes consultadas no por los impactos de bala, sino que, cuando intentó huir tras el ataque, se cayó y presuntamente se fracturó.

“Sale herida la señora Dolly María Vargas Romero en la invasión Santa Elena, sitio distante del casco urbano en el municipio de Caucasia, quien posteriormente de ser trasladada al hospital fallece. Son los hechos en materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional”.

Por ahora no hay una hipótesis clara del caso, ya que la comunidad no ha aportado información sobre este reciente hecho violento que involucra a una mujer. Sin embargo, la investigación apenas inició. No se descartan posibles extorsiones, ya que administraba un negocio en esa población del Bajo Cauca antioqueño.

