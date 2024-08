Jueves 1 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

No para la criminalidad en Armenia, una mujer fue asesinada y registraba antecedentes judiciales por varios delitos

Sumado al doble homicidio de la noche del martes 30 de julio en el barrio Tigreros de la ciudad se genera el caso de una mujer asesinada en el sector de parques de Bolívar.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer miércoles 31 de julio en el camino que conduce del barrio Las Colinas al conjunto residencial Entre Verdes donde una mujer identificada como Marlin Yised Vergara alias “La Pocho” fue asesinada con arma de fuego.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento señaló que la víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, homicidio y hurto calificado.

Además, dijo que alias “La Pocho” estaba siendo investigada por su presunta participación en el homicidio de una mujer embarazada el pasado 19 de julio en la vaga que conecta a los barrios la Unión y Miraflores de la ciudad.

A su turno el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago reconoció la problemática de criminalidad que está relacionada al parecer con el ajuste de cuentas por el tráfico de estupefacientes.

En cuanto a los últimos homicidios registrados en el barrio Tigreros, señaló que allí vienen realizando diferentes intervenciones siendo priorizado por las autoridades.

Explicó que a raíz de lo anterior quedan rencillas que desencadenan en hechos de violencia por eso intensificarán las labores para evitar nuevos hechos de homicidios en los puntos álgidos de la ciudad.

Ya son 48 homicidios registrados en Armenia en lo corrido del año y 97 en el departamento del Quindío.

Capturan a conductor que provocó accidente de tránsito que dejó dos muertos en el Quindío

La Policía del corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá capturó a un hombre de 27 años por los delitos de homicidio culposo en accidente de tránsito, lesiones personales y omisión de socorro.

El domingo 28 de julio, la Policía de Barcelona, en coordinación con los agentes de tránsito, realizaba una actividad en la vía pública que conecta Calarcá con Barcelona, en el sector de la Vereda Puerto Barcelona. Durante esta actividad, un vehículo pasó imprudentemente por el lugar, lo que motivó a la Policía a detenerlo. Información suministrada por ciudadanos indicaba que este vehículo había arrollado a un carro y dos motocicletas minutos antes.

El hombre capturado fue señalado entre otros de haber arrollado a una motocicleta en la que se movilizaban dos personas: un hombre y una mujer, quienes eran pareja sentimental.

En el lugar de los hechos, se produjo el fallecimiento de la mujer, identificada como María Zomalia, de 60 años, mientras que Luis Fernando Cardozo, de 57 años, resultó lesionado y fue remitido al hospital. Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, Luis Fernando falleció posteriormente.

El individuo, al cometer el accidente, huyó del lugar sin prestar los primeros auxilios ni verificar el estado de salud de las víctimas. La Policía realizó su captura y lo puso a disposición de la autoridad competente.

La iglesia católica del barrio Recreo de Armenia fue víctima de vandalismo y hurto

Y es que la inseguridad golpea a todos los sectores donde ni las iglesias se salvan del actuar delictivo.

Precisamente el cura párroco de la iglesia Santísima Trinidad del barrio Recreo de la ciudad, Rodrigo Giraldo informó que en la noche del pasado lunes 29 de julio delincuentes violentaron la reja de la entrada e ingresaron por el techo para hurtar dinero, pero no lograron llevarse mayor cuantía.

Indicó que dañaron todas las alcancías donde se recoge la ofrenda y no encontraron mayor cosa porque tiene la costumbre de guardar el dinero en otro lugar.

Además, denunció que intentaron violentar la puerta del sagrario y por fortuna no tuvieron acceso porque hubiera sido más complejo el panorama. Resaltó que, aunque no fue de gran pérdida económica el hurto si generó alta afectación por los daños realizados donde con la comunidad han logrado subsanarlos.

Evidenció que la problemática de la zona se centra en los habitantes de calle que permanecen por el contenedor de Empresas Públicas de Armenia que se encuentra al frente de la parroquia por eso espera mayor articulación con las autoridades para evitar este tipo de hechos.

En Salento intensifican campañas preventivas por amenaza de incendios de cobertura vegetal en medio de las altas temperaturas

El caso reciente se registró en la tarde de ayer miércoles 31 de julio en la vereda San Juan Bosco en Jurisdicción del municipio donde con apoyo de Bomberos Oficiales de Armenia, Circasia y del mismo Salento fue controlado satisfactoriamente.

El alcalde de la localidad, Santiago Ángel Morales afirmó que cuentan con un muy buen cuerpo de Bomberos lo que permite intervenir de manera oportuna y sin dificultad en las emergencias que pueden presentarse.

Mencionó que el trabajo está enfocado en realizar las campañas pedagógicas cerca del río para evitar que propios y turistas realicen quemas que puedan salirse de control con el fin de preservar la fauna y flora.

El municipio de Salento permanece en alerta naranja por riesgo de incendio de cobertura vegetal.

El desempleo del trimestre móvil de abril a junio de 2024 fue para Armenia de 11.7%, reduciendo la tasa en 0.5%, lo que la lleva a ocupar la posición 11 entre 23 ciudades. La informalidad fue de 39.4% y el desempleo juvenil, de 19.4%.

En Armenia, las ramas que aumentaron ocupados fueron: comercio con 3.244 personas, administración pública 2.459, industria manufacturera 2.140 y actividades artísticas con 1.114 ocupados adicionales.

Las ramas con disminuciones fueron: construcción -1.281 personas, actividades profesionales 902 y actividades financieras con -755 personas menos.

Hasta mañana viernes 2 de agosto se puede pagar Impuesto Vehicular sin sanciones ni intereses

Faltando un día para que venza el plazo para pagar el impuesto Vehicular de la vigencia de 2024, la dirección administrativa Tributaria de la secretaría de Hacienda departamental reiteró el llamado a todos los contribuyentes que aún no han cancelado esta obligación.

El impuesto grava a todos los automóviles, motocicletas y motocarros con cilindraje mayor a 125 c.c. que estén registrados en alguno de los 5 institutos de tránsito del departamento.

Aquellos contribuyentes que no estén al día con esta obligación al 3 de agosto incurrirán, no solo en una sanción por no pago (en ocasiones más costosa que el mismo impuesto) y empezarán a sumar intereses diarios con cada día que se demoren en ponerse al día.

Los contribuyentes deben ingresar a la página https://isva.quindio.gov.co/portal-quindio, en donde se puede pagar mediante el botón PSE situado en el portal.

En el mismo website se puede descargar la declaración y pagarla de manera presencial en todas las sucursales de los bancos Davivienda y de Occidente, las cajas de todos los almacenes de Grupo Éxito, de la EDEQ o de Efecty (este con el número de convenio 6544).

Comerciantes de Armenia evidenciaron problemáticas de seguridad por habitantes de calle, las autoridades destacaron las acciones para contrarrestar la problemática

El noticiero de mediodía de Caracol Radio fue transmitido desde la zona de la calle 26 con carrera 16 de la ciudad ya que los comerciantes se han visto afectados por la proliferación de habitantes de calle y donde muchos de ellos generan hurtos, las autoridades destacaron las acciones para contrarrestar la problemática.

En primer lugar, la coordinadora administrativa del CRC Aprobando, Laura López sostuvo que permanecen con una sensación de inseguridad puesto que los habitantes de calle generan hurtos no solo a establecimientos comerciales sino a los espejos de vehículos.

Dijo que les queda como comerciantes de la zona cuidarse entre todos para evitar las afectaciones ya que intentan en diferentes puntos generar el accionar delictivo incluso subiéndose por los techos de los establecimientos.

Explicó que cuentan con un grupo donde monitorean cámaras de seguridad en acompañamiento con la cámara de comercio con el fin de generar las intervenciones respectivas, pero dijo que es desgastante tener que llamar permanentemente para retirar los habitantes ya que cuando se retira la Policía del lugar ellos regresan.

Del mismo modo José Jairo Cabezas de Examinar CRC se refirió a la problemática que viven. Advirtió que la sensación de inseguridad incrementó en un 100% tanto para clientes como empleados.

Resaltó que hace unos días fueron víctimas de los delincuentes puesto que hurtaron las rejas al ingreso del establecimiento por eso toman medidas de seguridad para hacerle frente y evitar nuevos hechos delictivos

Así mismo Gustavo Adolfo Serna quien es propietario de Dotasec manifestó que el sector es abandonado y por eso los delincuentes aprovechan para cometer los hurtos.

el coordinador de seguridad de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Omar Henao evidenció la problemática que se vive también en los municipios de Calarcá, Montenegro y Quimbaya. Puntualmente en la ciudad dijo que trabajan de la mano con la alcaldía y la Policía para generar las actividades correspondientes de prevención.

En cuanto a la Cámara de Comercio dijo que acudieron al sector para conformar un frente de seguridad comercial que consiste en un grupo de WhatsApp y la instalación de trece cámaras de vigilancia para tener registro de los actos delictivos que cometen los habitantes de calle en la zona.

Informó que la Policía en medio de operativos especiales realizó la captura de alias “15 millones” quien tenía azotado el sector y que venía de perjudicar la zona del parque de los Fundadores.

el secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago reconoció la problemática, pero considera merece un abordaje mucho más amplio.

Explicó que la zona se ve afectada porque cerca hay invasiones que tienen un foco de consumo de estupefacientes, sin embargo, no pueden prohibirlo ya que solo fue decretado en sitios específicos.

Fue claro que existen varias razones para que los habitantes de calle permanezcan en los lugares como es que estén cómodos, que tengan posibilidad de adquirir las drogas y consumirlas y además que tengan una fuente de financiación para solventar su consumo.

Señaló que el dinero que les entregan por limosna va directo al consumo lo que aumenta dicha problemática. Es clave entonces no brindar limosna, ni ropa ni alimentos ya que estas la cambian por estupefacientes por es importante re direccionar las ayudas a las fundaciones que trabajan con esta población.

Para mañana viernes 2 de agosto fue citada a sesión extraordinaria la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional del Quindío donde esperan designar director encargado de la autoridad ambiental y retomar el proceso de elección de director en propiedad de la CRQ en respuesta al fallo del Consejo de Estado que tumbo la elección de Jaider Lopera como director de la Corporación.

El exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla en su visita al Quindío reconoció que, si bien hay temas para reformar, una asamblea constituyente es demasiado riesgoso

Con el objetivo de conmemorar el aniversario número 33 de la Constitución Política de 1991, la Universidad Alexander Von Humboldt realizó un conversatorio con panelistas expertos invitados de orden local y nacional.

El doctor en Derecho Penal y exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla exaltó la labor de la academia para brindar este tipo de espacios que permitan dar a conocer las herramientas para defender la constitución que rige actualmente procurando que exista la estabilidad democrática.

A pesar de lo anterior considera hay temas que deben ser reformados como es eliminar las asambleas departamentales y disminuir el número de congresistas, sin embargo, señaló que una asamblea nacional constituyente es demasiado riesgosa porque puede generar la permanencia de alguien en el poder.

Así mismo el decano de la facultad de ciencias sociales y jurídicas de la Universidad Alexander Von Humboldt, Diego Fernando López dijo que el objetivo era brindar un mensaje a los jóvenes universitarios en cuanto a que todavía es posible salvar a Colombia desde la constitución de 1991.

Afirmó que la constitución es un documento ciudadano que debe ser de consulta permanente por eso es clave quitar barreras para materializar los derechos.

Fue presentado oficialmente la versión 31 de Premio Comfenalco a la Mujer, las postulaciones están abierta hasta el 30 de septiembre, el premio busca visibilizar acciones de impacto social lideradas por seres humanos sensibles que, con base en un trabajo arduo, desinteresado y muchas veces silencioso son símbolos de lucha contra la desigualdad, el abandono, el hambre y la falta de oportunidades.

Los requisitos y ruta de postulación podrán ser consultados en comfenalcoquindio.com/premio-comfenalco-mujer/ o en la oficina de Comunicaciones, ubicada en el tercer piso de la torre de la Sede Administrativa de la Caja (calle 16 # 15 – 22 de Armenia).

En deportes, desde la Liga de Bádminton del Quindío denunciaron que desde la gobernación del Quindío e Indeportes no les entregaron dotación ni uniformes para representar al Quindío en el clasificatorio nacional de los I Juegos Nacionales de la Juventud Eje Cafetero-2024 en Yumbo, Valle del Cauca.

Dicen en un comunicado que, aunque Indeportes Quindío brinda apoyo en hospedaje y alimentación, se olvida del uniforme de presentación.

Miércoles 31 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío