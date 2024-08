Procuraduría ordena reintegro de Erika Palma a la gerencia del Ibal

Ibagué

La Procuraduría Provincial de Ibagué revocó la suspensión por tres meses que impuso la Personería Municipal a la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal, Erika Palma, quien una vez notificada de la decisión retornó al cargo además cancelar los dineros dejados de percibir desde el momento de la suspensión el pasado 24 de junio.

Recordemos que la suspensión se derivó de un proceso de investigación adelantado por la Personería porque, al parecer, Palma habría interferido en una visita de control de la entidad a la planta de tratamiento de la Arboleda Campestre. La investigación deberá continuar en manos de la Personería, pero la funcionaria ejerciendo el cargo.

Para la Procuraduría Provincial, la servidora pública no obstruyó ni interfirió en la visita por parte de la Personería, no se cumplió con el trámite adecuado al solicitar información técnica sobre el proyecto como sustento previo a una visita de inspección además por tratarse de una planta de potabilización se deben cumplir con una normas técnicas para su ingreso y el mismo no se puede realizar en forma espontánea.

Este viernes, 2 de agosto, Palma se reintegró al cargo como titular de la empresa local.