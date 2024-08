Ofensiva contra la criminalidad y en favor de la protección de menores de edad en Montería

OFENSIVA CONTRA LA CRIMINALIDAD Y EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTE EN MONTERÍA Durante el año 2024, la Policía Metropolitana de Montería ha capturado a 35 personas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. En el mes de julio, se logró la captura de 4 individuos por actos sexuales abusivos con menores de 14 años, cuyas víctimas tenían entre 3 y 13 años. El análisis de las capturas revela que los agresores sexuales no siempre se encuentran en la calle. En muchas ocasiones están dentro del hogar. El 63% de los casos de abuso sexual tienen como común denominador que el agresor tiene un vínculo familiar con la víctima. Entre los capturados se encuentran ocho padrastros, tres tíos, cuatro abuelos y tres personas cercanas a la familia (padrinos y amigos). Estas personas han sido cobijadas con medida privativa de libertad en centro carcelario. “Hacemos un llamado a los padres y tutores, es fundamental estar atentos a las señales de advertencia que los niños pueden mostrar, como cambios en el comportamiento o manifestaciones de incomodidad hacia determinadas personas. La protección de los menores comienza en casa y cada gesto de atención puede marcar una gran diferencia”, dijo el coronel Carlos García, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Si una persona es víctima o conoce un delito sexual, debe denunciar ante la Fiscalía General de la Nación. No requiere abogado y puede hacerlo de manera verbal o escrita. La Fiscalía cuenta con los Centros de Atención Integral a las Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), donde puede recibir ayuda psicológica, social, jurídica y médica. También pueden denunciar en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), los Centros de Atención a Víctimas y las Casas de Justicia. Si no puede acudir a la Fiscalía, debe acudir a la Policía Nacional, a la comisaría o a la defensoría de familia para recibir orientación. Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a atención médica urgente, sin importar el tiempo transcurrido desde la agresión o si hay denuncia. También es recomendable dirigirse a un centro médico o hospital y relatar lo ocurrido, allí le ayudarán y avisarán a la Fiscalía.