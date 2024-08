Acuerdo nacional busca ratificar garantías electorales para próximos comicios: Mininterior

Cartagena

Durante la instalación del Congreso de Anato realizado en Cartagena, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló sobre el marco normativo en Colombia que debe ratificarse para las elecciones de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sin mencionar puntualmente a Venezuela, el titular de la cartera aseguró que se trabaja en un gran acuerdo nacional, y que la institucionalidad será garante en la próxima jornada democrática para llegar a la Casa de Nariño.

Más de 900 empresarios del turismo participarán del Congreso ANATO 2024 en Cartagena

“La importancia y el valor que a veces no nos damos cuenta, con lo que está sucediendo en países vecinos debemos valorarlo, para este país el calendario electoral y las reglas del juego, y por eso he dicho que debemos avanzar en un acuerdo en el que señalemos con toda claridad que el calendario electoral no se toca, que los periodos no se tocan, que la prohibición de la reelección es una figura que le conviene al país por esa alternancia democrática”, declaró el alto funcionario.

También envió un mensaje a los alcaldes y gobernadores del país y los calificó como “limosneros del Gobierno”, por todos los desplazamientos que deben hacer a Bogotá para gestionar recursos a sus regiones.