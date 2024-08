Polémica propuesta del Distrito: ¿Cabinas para desahogarse y evitar feminicidios?

Bogotá D.C.

Este 02 de agosto está programada la inauguración de la “Cabina Calma” en el Centro Comercial SantaFé, en donde ocurrió el feminicidio de Steffany Barranco a manos de su ex pareja sentimental.

Según la Secretaría de Cultura, este dispositivo móvil propone una conversación con los hombres en Bogotá sobre la importancia del manejo de sus emociones, no obstante, lo anunciaron como un acto simbólico tras este lamentable hecho.

“La Cabina Calma se inaugurará este viernes en el Centro Comercial Santafé como un acto simbólico ante el feminicidio ocurrido allí el pasado 29 de mayo, un hecho en el que una mujer fue víctima de la mayor expresión de violencia machista”, explicó la Secretaría de Cultura.

Colectivos feministas se pronuncian

En diálogo con Caracol Radio, Sofía Amaya represéntate de la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete aseguró que esta estrategia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte es “violenta con las mujeres”.

“Son paños de agua tibia ante un problema sistemático y estructural. Este tipo de medidas preventivas no sirven de nada si no se resuelve de raíz la causa. El Distrito debería concentrarse en que los casos de violencia machista no queden impunes, en atender a las víctimas y en garantizar oportunidades para las mujeres que están en círculos de violencia”, explicó Amaya.

¿Qué pasó con Steffany Barranco en el CC. SantaFÉ?

El pasado miércoles 29 de mayo, ocurrió un lamentable hecho dentro del centro comercial Santafé, ubicado al norte de la ciudad de Bogotá, en el que un sujeto identificado como Iván de la Rosa, llegó al lugar de trabajo de su expareja, Setaffany Barranco y le propinó diversas apuñaladas que le ocasionaron la muerte.

De acuerdo con las autoridades que llegaron al lugar de los hechos, el hombre sostuvo una fuerte discusión con la mujer, hasta que sacó un cuchillo que llevaba en su pantalón y procedió a asesinarla dentro del local de Imusa, donde ella trabajaba.

Luego de esto, él intenta quitarse la vida, sin embargo, algunas personas presentes en el lugar no lo permitieron y según diferentes videos que rondan por redes sociales, intentaron lincharlo en el mismo sitio del horroroso suceso.

¿Qué es la línea CALMA en Bogotá?

Antes de que se crearan estas cabinas “Calma”, la Alcaldía de Bogotá había creado un canal de comunicación para todos los hombres mayores de 18 años que en momentos de desesperación, violencia, angustia y depresión puedan llamar y buscar ayuda con urgencia.

La Línea Calma funciona como un espacio de apoyo, donde todos los hombres pueden sentirse escuchados y recibir una asesoría para manejar situaciones emocionales de cualquier tipo.

Rodrigo Acosta, psicólogo, afirma que en muchas ocasiones “a los hombres no se les permite expresarse emocionalmente”, puesto que desde hace tiempo se tiene el pensamiento erróneo de que ser “vulnerable” es solo un comportamiento débil y en otras ocasiones femenino.

Esta orientación profesional ofrece un acompañamiento psicoeducativo en el que podrán recibir herramientas para la convivencia pacífica, resolución de conflictos, desprendimiento del machismo y de cómo tener una buena comunicación interpersonal con los entornos sociales y familiares.

Los horarios de atención de la Línea Calma son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:30 p.m., sábados 8:00 a.m. a 10:30 p.m. y domingos de 2:00 p.m. a 10:30 p.m.