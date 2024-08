Lorena Arenas tras el cuarto puesto en París 2024: “Estoy feliz porque es récord nacional”

Sandra Lorena Arenas se quedó muy cerca de convertirse en doble medallista olímpica. La risaraldense terminó en el cuarto puesto de la prueba de 20 kilómetros marcha, con un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 03 segundos. Este registro le permitió establecer un nuevo récord nacional.

Luego de la competencia por las calles de París, la atleta de 30 años habló con los medios de comunicación que estuvieron presentes. Allí, aseguró sentirse satisfecha por el resultado obtenido, pues en su disciplina es complicado poder tener una medalla de plata, la lograda en Tokio 2020, y ahora un diploma con la cuarta ubicación.

“Gracias a las personas que vinieron a verme, a las personas que se levantaron temprano a ver mi competencia. Eso es lo que me llena de felicidad sentir el apoyo de los colombianos”, inició diciendo, mostrando su agradecimiento. La prueba se llevó a cabo a las 2:20 de la mañana de Colombia.

Respecto a la carrera, comentó: “Fue una competencia que sabía que iba a ser muy dura desde el inicio hasta el final, di lo mejor de mí hasta el final, mi compañera al final me pasó. Estoy feliz con este resultado, con el cuarto lugar porque es récord nacional y saber que estoy de regreso con un diploma olímpico que no es fácil tener una medalla olímpica y ratificar un cuarto lugar, nadie lo ha hecho en Colombia y menos en Sudamérica. Me siento muy feliz con este resultado”.

Por su parte, agregó: “En mi mente solo estaba que tenía que aguantar desde el inicio al final, cuando me mostraban las amonestaciones trataba de mejorar la técnica de ir enfocada en la competencia. Así lo hice, nunca pensé que me fueran a descalificar y siempre di lo mejor de mí”.

Arenas reveló que hubo un momento en el que su cuerpo comenzó a pasar factura, pero se enfocó en poder terminar. “Salí a mantener el ritmo. Mi compañera fue más rápida, mis piernas me dolían hasta más no poder e intenté ir con ella... Estaba enfocada en que tenía que aguantar hasta el final y no me arrepiento de nada”.

Lorena, la única atleta del país que obtuvo doble cupo para estas justas, se preparará para la prueba de marcha por relevos mixtos junto a Mateo Romero y el conjunto conformado por Laura Charlaca y César Herrera el próximo 7 de agosto. “Me queda una competencia con mi compañero, estuve con él en concentración. Hay otra opción de medalla y lo vamos a dar todo”, concluyó.