El Suroeste de Antioquia cierra filas para evitar trabajos propuestos por Covipacífico

Antioquia

En el Suroeste de Antioquia hay tremendo rifirrafe por el cierre que espera realizar la concesión de Pacífico 1, de esa vía que comunica al departamento con el suroccidente colombiano, por 20 meses.

Comunidad, gremios, alcaldes y hasta la Sociedad de Ingenieros de Antioquia, rechazan enérgicamente las condiciones en las que se está planteando la medida que al unísono advierten que llevará a la quiebra a esa subregión.

¿Qué es lo que pasa?

Hace dos semanas, Covipacífico arrancó la socialización de lo que sería el cierre por 20 meses en el sector de Las Areneras, entre Caldas y Amagá, para ello, pedirán autorización a la ANI, en la que argumentan que los trabajos deben ser en jornada diurna por lo menos, ocho horas al día.

“Un proceso de socialización con diferentes actores del suroeste con el objetivo de comentarles la necesidad de un cierre contemplado en el otro sí número 10 del contrato de concesión y que es necesario para ejecutar las obras del retorno 2. Estas socializaciones tienen por objeto dar a conocer por qué es la necesidad, pero también tienen por objeto conocer las percepciones y las reacciones de la comunidad en relación con las condiciones del cierre que es necesario, de tal forma que también se puedan transmitir al gobierno nacional y se pueda tomar la decisión final”, dijo Mauricio Millán, gerente de la concesión.

Aclaran además que todavía no hay fecha para esos cierres y que avanzan las conversaciones y acuerdos con la Gobernación para estabilizar las rutas que quedarían como alternativa para la movilidad entre Antioquia y el suroccidente del país.

¿Cómo recibió los anuncios la comunidad?

Muy mal, porque esa subregión ha padecido todos los retrasos, derrumbes y obras de Pacífico 1 y 2, pero a la par ha venido creciendo su oferta turística por lo que ahí radica su mayor preocupación. Todos consideran que ese cierre, en las condiciones en las que la plantea la concesión condenará a la quiebra al comercio.

“Quebraría la región y que a ellos les importa nada porque los que no cobren de peaje la ANI se los repone. Para esto sí se gastan tiempo, inteligencia, dedicación, recurso humano. Hombre, sin ver si esta región no aguanta más. Ya hemos sido demasiado pacientes, por Dios. Ustedes nos cierran, nos quiebran y no lo vamos a dejar”, expuso Norman Correa, vocero de la comunidad del suroeste.

A estos cuestionamientos, se sumaron los alcaldes de 23 municipios quienes además le piden a la ANI que no solo niegue esa autorización, sino que, se suspendan las obras porque consideran hay riesgo inminente para quienes transitan por esa vía.

¿Qué dice la gobernación?

La Gobernación tampoco está de acuerdo con ese cierre que está planteando Covipacífico y por eso van a pedirle a la Agencia Nacional de Infraestructura que obligue a la concesión a que modifique el plan de acción en ese sector.

“Creemos que el método constructivo que están utilizando es ilógico, es antiambiental y que no ayuda. Nosotros hemos recomendado construir un túnel en este sector iniciando, es un túnel de aproximadamente 200 metros de longitud. ¿Con esto qué ganamos? Que nunca vamos a cerrar la vía en ningún momento y no vamos a taponar al suroeste de Antioquia. Vamos a ir a la ANI y a Covipacífico a exigirle el cambio de la metodología”, detalló Horacio Gallón, secretario de Infraestructura Física de Antioquia.

A pesar de la comunicación directa que ha mantenido el gobierno seccional con la concesión hace pocos días, el secretario cuestionó duramente los trabajos que se están realizando, justamente en la zona para la cual, se supone apenas están pidiendo autorización.

“Con todo respeto creo que Pacifico 1 nos está ocultando información. Vinieron a socializar unas obras que deben realizar, lo que no nos dijeron es que ya estaban trabajando para tumbar la montaña. Solicitamos la información veraz.”, se lee en las redes sociales del secretario Gallón, acompañado por un video del pasado 25 de julio.

La Sociedad de Ingenieros de Antioquia también tiene reparos

Luis Oliverio Cárdenas, presidente de la SAI, dijo que no es concebible generar semejante perjuicio a la comunidad, cuando la ingeniería y tecnología han avanzado tanto como para permitir los trabajos en la noche, así se generen más costos para la obra.

“Un cierre diurno sería muy inconveniente en este momento para la economía y para las comunicaciones del suroeste con el resto del departamento y del país, por lo cual proponemos que de hacerse un cierre se haga en horarios nocturnos, así haya algunos sobrecostos adicionales. Estamos en el siglo XXI, la ingeniería ha avanzado demasiado y trabajos nocturnos se hacen en todas partes del mundo”, expresó el presidente.

La SAI puso incluso a disposición de la concesión sus técnicos y especialistas para que se busquen otras alternativas que generen menos impacto a la movilidad de la comunidad.

Lo cierto es que por el momento la concesión está recogiendo las inquietudes de la comunidad y será la ANI la que tenga la última palabra sobre el futuro de la vía Pacífico 1.