Campesinos de Sincelejo se encadenan como protesta en la Agencia Nacional de Tiertras

Sincelejo

Campesinos del corregimiento cerrito de la Palma, en zona rural de Sincelejo, se plantaron la mañana de este jueves 1 de agosto en la sede de la Agencia Nacional de Tierras en una jornada de protesta.

Según voceros de la Asociación Campesina Sembrando Vida Paz y Esperanza (Asosenvida), el objetivo del mitin es llamar la atención de la Agencia Nacional de Tierras sobre una situación que consideran injusta y violatoria de sus derechos como campesinos agremiados.

Ampliar

“Campesinos que tenemos mas de 30 años de cultivar en este terreno, terreno que la Agencia nacional de Tierras compró hace un año sin tenernos en cuenta, ahora después de mucho tiempo, nos piden el desalojo de dicha tierra tildándonos de invasores”, señala Sandra Salgado, secretaria de Asosenvida.

https://caracol.com.co/2024/07/29/fallecio-en-sincelejo-el-maestro-juan-madera-autor-de-la-pollera-colora/

Asegura que han realizado múltiples diligencias, como enviar cartas y derechos de petición exponiendo el caso a la Agencia sin obtener respuesta alguna.

“Solo nos dicen que l tierra la debemos desalojar porque fue entregada a alguien más, estamos aquí para denunciar el mal manejo para nosotros como campesinos, nos han hecho sentir desplazados nuevamente”, afirmó la vocera campesina.

El predio

El predio que reclaman los campesinos del corregimiento cerrito de la Palma es la Victoria, de ese corregimiento de Sincelejo, que según afirman ellos explotaban hace más de 30 años en convenio con el propietario quien les cedía la tierra a cambio del cuidado y mejoras en la misma .

“Finca que en su momento era del doctor Rodolfo Quessep y el mismo nos prestaba para que cultiváramos ahí , por medio de un día de trabajo, por medio de que le tuviéramos la tierra limpia, el doctor Quessep le vende a la Agencia Nacional de Tierras, el año pasado, ya con nosotros dentro. La agencia para comprar no tuvo en cuenta que nosotros los campesinos teníamos tiempo de estar ahí”, dijo Sandra Salgado.

Concluyó que a la agencia de Tierras no les importó que hay muchas familias que trabajaban esas tierras y que derivan su sustento de su actividad agrícola en esas tierras.

Manifestantes encadenados

“Nos están violando nuestros derecho como campesinos y queremos que el Gobierno y la justicia nos escuche, lo que estamos haciendo(encadenarse como protesta en la Agencia) lo seguiremos haciendo hasta que nos escuchen. Porque la tierra es para el que lo trabaja”, expresó Ocarilde Estrada, otra de las manifestantes.

Manifestó Estrada que quieren que lo que ocurre llegue a oídos del presidente Gustavo Petro

“Al presidente que nos escuche, pero que cumpla lo que prometió, hasta ahora lo está cumpliendo, pero acá nos sentimos atados, así como estamos nosotros”, afirmó la mujer.

https://caracol.com.co/2024/07/29/fallecio-en-sincelejo-el-maestro-juan-madera-autor-de-la-pollera-colora/

¿La Anuc Sucre que dice?

José Ángel Bohórquez Jiménez , presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Sucre , quien ha estado atento al proceso de cerrito Colorado afirmó a Caracol Radio que la agremiación busca acercar las partes para llegar a una solución satisfactoria.

Explicó que todo deriva de un problema histórico en Sucre que es la falta de tierras para los campesinos.

“El predio es comunidad indígena de acuerdo con los fondos con los que está adquirido, esos son, como dice uno en territorio, de aplicación forzosa. Esa es una bolsa especial, con la cual compraron esa tierra, entonces que pasa: los compañeros dicen (los ocupantes de la protesta) que no van a salir del territorio. La agencia a planteado y nosotros acompañamos, la opción cual es, vamos a comprar unas tierras que estén cercanas y que puedan resolver el problema”, explicó Bohórquez Jiménez.

Expresó que hay un problema con esa solución y es que hay unos propietarios de tierras que las ofrecen a la venta a 50.000.000 millones de pesos la hectárea.

“Qué pasa, que no hay voluntad, porque la Agencia (de tierras) compra con el avaluó comercial que tenga el predio, no por lo que pida el propietario. Ya estas son negociaciones, pero esas negociaciones no las hace la Anuc, la Anuc lo que hace es representar, llevar la voz, tratar de incidir para que haya soluciones de no violaciones del derechos una comunidad”, dijo Bohórquez.

Dejó claro que la protesta de este jueves 1 de agosto frente a la Agencia Nacional de Tierras no fue planeada por su organización.

Ampliar

¿Y la Agencia Nacional de Tierras?

Caracol Radio contacto a la coordinación de prensa de la Agencia de Tierras, cuya coordinadora es Inge Rodríguez Pestana, y se nos informó que la funcionaria se haría cargo de la protesta y se pronunciaría una vez se reúna con voceros de la comunidad al respecto.