15 Casos de trata de personas ha atendido la Defensoría del pueblo en el Quindío

ARMENIA

Día mundial de la lucha contra la trata de personas, un delito que se sigue presentando en el Eje Cafetero en el Quindío, la trata de personas según la legislación colombiana es un delito que consiste en la captación traslado, acogida o recibida de personas dentro o fuera del territorio nacional con fines de explotarlas teniendo en cuenta que la explotación de las personas equivale a objetualizacion.

Con el lema “Ojos en todos lados” es la campaña que lidera el Ministerio del Interior con la Defensoría del Pueblo y que apoya la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío precisamente hablamos con Santiago Morales Arcila jefe de oficina la Secretaría de Gobierno de convivencia del municipio de Armenia “este es un flagelo que azota pues a todo a todo un mundo no simplemente pues Colombia, el año pasado incluso con los datos que no se da la Defensoría del Pueblo tuvimos reportados 236 casos de personas, digamos que han sido objeto de trata en el departamento del Quindío y pues por eso es que se prende las alarmas también y desde la administración municipal, pues obviamente le ponemos el foco a este flagelo y estamos generando digamos todo esto de espacios de diálogo porque pues también todos debemos ser conscientes de que la trata de personas nos puede tocar a todos, por redes sociales puede tocar la trata de personas a los niños también a las madres entonces por eso estamos trabajando entre la institucionalidad con el fin de poder combatir, pues este flagelo”

Y agregó “inclusive mencionan que la trata de personas no solo enfocado al tema sexual claro hay otros ámbitos el hecho de que de que únicamente digamos una persona esté trabajando digamos un tema laboral puede ser a los niños que muchas veces los padres los llevan o a cantar o a pedir en los semáforos eso también es configurado como trata de personas no es únicamente con fines sexuales, sino que hay otros digamos matices que tienen que ver con la trata de personas

¿Está funcionando la ruta de denuncia?

Desde la Secretaría de Gobierno de convivencia, tenemos el área de derechos humanos donde articulamos con todas las instituciones con el fin de atender los casos que se nos pueda presentar en el municipio de Armenia según su conocimiento

Modalidad más recurrente

En este momento hemos nosotros digamos en la Secretaría de Gobierno hemos atendido pocos casos eso sí, porque también es cierto que si bien es cierto, existen cifras oficiales muchas veces son muy pocas las personas que se atreven a denunciar entonces desde la Secretaría de Gobierno hemos atendido casos de personas que han sido explotadas sexualmente obviamente, pues todo ese procedimiento se realiza desde la confidencialidad porque pues se garantiza primero que todos los derechos también de la dignidad de la persona y pues inmediatamente, pues se articula con todas las otras instituciones para activar ruta

El peligro de las redes sociales

El funcionario de la alcaldía de Armenia señaló las redes sociales, yo digo que es el primer foco en este momento para poder iniciar con este flagelo teniendo en cuenta, pues que inicialmente por ahí es donde contactan a las personas ofreciéndoles un trabajo, digamos que todas esas ofertas laborales que aparentemente suenan ser muy muy bonitas y muy fáciles y donde se va, digamos a obtener muy buen recurso, pero que a la postre lo que terminan es digamos socavando los derechos de las personas a través de la trata de personas.

Migrantes venezolanos y el riesgo de la trata de personas

Deixon Romero el presidente de la Asociación de venezolanos del Quindío claramente esta población migrante es muy vulnerable ya que al ser una población con una alta vulnerabilidad también tenemos presencia en este tipo de situaciones no es un tema que es sumamente delicado, lamentablemente hay redes amplias de trata de personas que en su mayoría buscan la forma y manera de explotar al ser humano, por supuesto, nosotros desde Asovequin tratamos en lo posible de brindar, el apoyo a nuestros hermanos migrantes, no importa la nacionalidad nuestros hermanos migrantes que se ven afectados por este tipo de situaciones de explotación sexual, pero también está la explotación laboral y es un tema que no es el mismo más es muy transversal, que es el tráfico de migrantes

Cifras Defensoría del Pueblo

Angie Viviana Velázquez asesora, de la Defensoría delegada para los derechos de la mujer y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo presentó los resultados del Observatorio de la Defensoría en relación con la trata de personas y la escuchamos.

Durante el año 2023 lo que nosotros vimos es que los casos que registraron el Ministerio del Interior fueron 264 casos por trata de personas y ya durante el primer semestre de este año el Ministerio del Interior lleva 191 casos registrados es decir, ya llevamos casi el 74% de lo que representó el año pasado que sugerimos allí nosotros entonces que miremos qué está pasando y ver qué acciones se van a implementar para que esa cifra pues nos siga precisamente subiendo de esa manera en los casos registrados de la Defensoría del Pueblo esta cifra también se duplica al revisar el primer semestre del año pasado con el primer semestre de este año este año nosotros tuvimos 100 casos registrados,

¿Cuál es la población que está haciendo más afectada según el Ministerio del Interior?

Los que más tienen reportes están entre adultos jóvenes de 18 a 26 años son los que más son han sido víctimas de este flagelo y para la Defensoría del Pueblo está la población adulta entre 27 a 59 años. La mayor modalidad reportada es la explotación sexual y esto no implica que no existan otras finalidades precisamente y que no se deban a atender.

El Eje Cafetero un zoom en este momento durante el primer semestre llevan registrados seis casos.

Línea nacional habilitada para las denuncias de trata de personas que es la 01 800 5 2 2 0 2 0 1 1