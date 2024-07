Junta directiva de Millonarios respalda al técnico Alberto Gamero

Millonarios no tuvo un buen inicio de campeonato en la Liga 2024-II, tras sumar dos derrotas consecutivas en el clásico ante Nacional en Bogotá y en su más reciente partido en Valledupar frente a Alianza FC, en ese entonces colero del certamen.

A raíz de esto, en distintos medios de comunicación comenzó a circular el rumor de que la junta directiva se encontraba muy inconforme y le había puesto un “ultimátum” al técnico Alberto Gamero, de cara al juego del próximo viernes frente al Deportes Tolima.

César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol, se refirió a esta situación este martes y dejó en claro que la directiva del club respalda al entrenador samario. “Alberto Gamero cuenta con todo el respaldo de la junta directiva de Millonarios”.

Y explicó que hay una inconformidad aún mayor hacia los jugadores. “Ese respaldo tiene que ser una advertencia al grupo de jugadores, porque es el que el problema de Millonarios no es solamente Alberto Gamero, lo de los jugadores es lamentable”.

“Ya a (Andrés) Llinás lo sentaron en el partido anterior, jugó (Sergio) Mosquera; Juan Pablo Vargas se está haciendo gol por partido; lo de (Danovis) Banguero, el hombre nada que arranca; (Delvin) Alfonzo tiene que mejorar su nivel, no es ni la sombra de lo que fue el primer semestre; en el sector de volantes también hay deficiencias y arriba hay un enredo con el tema de los dos nueves que no ha podido resolver el profesor Gamero”, añadió al respecto.

Y concluyó sobre este tema: “A mí la junta directiva me dice que no le dieron dos partidos, que no lo ha preavisado, eso sí, hay una presión e inconformidad por la manera en la que el grupo de jugadores está rindiendo”.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid, también en El Pulso del Fútbol, añadió, señalando principalmente a los jugadores. “Las inquietudes son más fuertes hacia algunos jugadores, pero también se preguntan, por qué si hay jugadores en bajo nivel futbolístico, por qué no se les toca, por qué se mantienen”.

¿Hora y día del próximo partido de Millonarios?

Millonarios estará recibiendo al Tolima el próximo viernes en el estadio El Campín por la cuarta fecha del fútbol colombiano. El juego dará inicio a las 8:00PM y contará con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol.

Millonarios suma cuatro puntos de 12 posibles, producto de un triunfo 1-0 ante el Bucaramanga, un empate 1-1 ante el Medellín como visitante y dos derrotas, 1-2 ante Nacional y 2-1 ante Alianza FC en Valledupar.