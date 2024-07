Horóscopo del Profesor Salomón: Mensaje de los ángeles para Virgo y Cáncer y más signos

Hoy se ubica la Luna en su fase menguante, lo que para la astrología se relaciona con cambios y cierre de ciclos. Según explica el Profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano, esta transformación que está teniendo la Luna se proyecta en los signos, lo que significa que por estos días vivirán grandes cambios y transformaciones.

Además, esta semana comienza con dos planetas que están teniendo una época especial. Se trata de Saturno y Mercurio que, según su cuadratura, atraerá buenas energías en la economía, especialmente para las personas que cumplen en este mes.

Estos son los mensajes de los ángeles y astros HOY

Estos son los mensajes y recomendaciones que tienen los ángeles y astros, según el Profesor Salomón, para cada signo zodiacal en este martes, 30 de julio. Si no lo sabe, aquí le contamos cuál es su arcángel, de acuerdo con la fecha de nacimiento y su signo zodiacal.

1. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Sucederá algo interesante en la parte laboral para los Aries, ya sea que tendrán que fortalecer, equilibrar o cambiar. En cualquier caso, las cosas tendrán un positivo resultado.

Algunas personas de este signo van a tener la oportunidad de hacer un viaje, según el Profesor Salomón, es importante que no desaprovechen esta oportunidad, porque podrán vivir una gran experiencia allí.

Finalmente, el astrólogo hace una gran recomendación: cuidado con su salud. Es posible que por estos días presente algunos quebrantos de salud, así que debe cuidarse mucho.

El número de la suerte para Aries hoy: 4709

2. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las cosas por fin van a mejorar para usted. Se vienen situaciones interesantes que le darán una gran estabilidad. Según el Profesor Salomón, las metas u objetivos que se proponga por estos días los logrará sin mayor dificultad.

Si quiere comprar o arreglar algo relacionado con vivienda, lo van a poder lograr sin mayor inconveniente.

En cuestiones del amor, deberá solucionar alguna situación o problema que lo estaba incomodando. Pero recuerde que solo con la calma se pueden solucionar mejor las cosas.

El número de la suerte para Leo hoy: 1567

3. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Una estrella de suerte acompaña a los Sagitarios en este martes. Esta suerte se podrá expresar en unos papeles que tiene pendientes y que no se resolvían, en problemas que tenía en el amor o en su familia, con un hijo o padre. En cualquier caso, la suerte la sentirá en la forma en que las cosas y todas estas situaciones se solucionarán.

Las personas de este signo que están en un tratamiento de salud, todo les saldrá bien, podrán recuperarse pronto, así que mantenga la esperanza y fuerza mental.

Si está buscando un dinero o está esperando la respuesta de un préstamo que solicitó, hay buenas noticias, este se dará a su favor y ese dinero llegará finalmente a sus manos.

El número de la suerte para Sagitario hoy: 0325

4. Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

La carta de la rueda de la fortuna marcará estos últimos dos días de julio. Según explica el Profesor Salomón, todas las cosas se van a estar fortaleciendo:

Si se encontraba teniendo quebrantos de salud, mejorará prontamente

mejorará prontamente Si en sus relaciones de amor estaba teniendo problemas o disgustos, en los próximos días las cosas mejorarán

en los próximos días las cosas mejorarán Si estaba angustiado por algún dinero, llegará una plata que le ayudará a calmar los nervios y a cubrir sus compromisos económicos

Por otro lado, las personas de este signo que están buscando un trabajo, recibirán pronto una gran noticia. Lo que también recomienda el astrólogo para estas personas es que se hagan una limpieza u oren mucho para que esa oferta que tanto desean llegue.

El número de la suerte para Tauro hoy: 9860

5. Virgo (23 de mayo al 22 de septiembre)

La carta del Sol brilla fuerte en los próximos días para Virgo. Según explica el Profesor Salomón, esta carta significa que las personas de este signo brillarán fuerte, sacarán adelante sus proyectos, las cosas que tienen planeadas y lograrán sobreponerse a las personas que los quieren opacar.

Llegará un dinero extra que lo podrá emplear a su favor, según sus compromisos y necesidades actuales.

En las cuestiones del amor, las cosas no andan tan bien para algunas personas. El astrólogo les recuerda a los Virgo que deben valorarse, no mendigar amor y sacar de su vida lo que no les está funcionando. Según el Profesor, no hay excusa suficiente para estar con una persona que no los quiere o en una relación en la que ya no hay amor y solo queda apego.

El número de la suerte para Virgo hoy: 4209

6. Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero)

La suerte viene también para los Capricornios. Esta semana serán decisivos porque se lograrán proyectos granes y tendrá bendiciones en todos sus ámbitos. Si tiene planes relacionados con finca raíz, estos se van a dar de manera exitosa para usted.

Incluso, esta suerte se expresará en la posibilidad de un viaje para algunas personas de este signo. Pero igual, como señala el Profesor Salomón, todo se les dará a los Capricornios en estos días, lo que incluye tanto en el aspecto económico, como en el amor y en la salud.

El número de la suerte para Capricornio hoy: 5680

7. Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Esta semana podrá firmar unos papeles importantes. Además, en estos días tendrá que tomar una decisión clave en su ámbito laboral. Si va a buscar nuevas ofertas, si va a cambiar de trabajo o si va a pedir un ascenso, este es un gran momento para hacerlo.

Si usted tiene un negocio, este momento es más para analizar cómo van las cosas, qué tanto han funcionado y qué tanto se ha fallado, y luego de revisarlo todo, deberá tomar las decisiones adecuadas para su caso. Según el Profesor Salomón, es importante que recuerde que esta es una época en la que no se debe apegar a nada, más bien, lo que debe hacer es buscar soluciones para mejorar.

Finalmente, hace una gran recomendación para las mujeres de este signo que tendrían un gran riesgo de quedar embarazadas.

El número de la suerte para Géminis hoy: 1586

8. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las cartas de este martes señalan, según el Profesor Salomón, que todo lo que emprendan esta semana, les saldrá bien y traerá grandes resultados. De acuerdo con el astrólogo, esta época es perfecta para lograr las metas que se tienen, así que la recomendación es apostarles a sus sueños, porque podría tener grandes sorpresas.

En este mismo sentido, es fundamental que se guíe por lo que usted quiere y cree correcto. El astrólogo señala que no se debe preocupar por los demás, solo debe buscar su propia felicidad, haciendo lo que usted sueña, con convicción, porque es muy difícil lograr hacer feliz a todo el mundo.

Si está pidiendo en proceso de un préstamo, este le saldrá a su favor, va a ser aprobado y el dinero lo podrá utilizar a su favor.

El número de la suerte para Libra hoy: 0978

9. Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Según el mensaje de los ángeles que lee el Profesor Salomón, todo en esta semana tiene una tendencia a relacionarse con el amor. Según el Profesor Salomón, los Acuarios en estos días podrán fortalecer, armonizar, equilibrar, mejorar o definir cosas relacionadas con sus relaciones.

El número de la suerte para Acuario hoy: 0322

10. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tiene que entrar a la acción, tomar decisiones y saber moverse. Según el Profesor Salomón, será clave que comience a moverse, a cambiar lo que tiene que cambiar en su vida y recordar que no es bueno apegarse a nada, ni a nadie, así que lo que vea que no sirve, es mejor quitarlo para que no estorbe.

De igual forma, es importante que se pregunte: ¿qué es lo que realmente quiere en la vida? Haga ese análisis, pare un segundo su vida y revise cuál es su propósito en este momento. Recuerde que ya es momento de que usted tome las decisiones de su vida, no es tarea de los demás hacerlo.

El número de la suerte para Cáncer hoy: 0986

11. Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

Según el Profesor Salomón, las cartas muestran que las cosas van a mejorar en todos los aspectos de su vida.

En los próximos días, se le presentará una propuesta de un negocio, sociedad o de un nuevo proyecto, la recomendación es que revise si le gusta, si es provechoso, si puede recibir grandes ganancias y, si es así, inténtenlo, pues puede recibir grandes sorpresas.

En la parte laboral, se presentará una gran oportunidad y algunas personas de este signo tendrán una posibilidad de hacer un viaje. Si tiene el tiempo y el dinero para hacerlo, no lo desaproveche, porque podrá suceder un reencuentro que le dará mucha alegría y satisfacción.

El número de la suerte para Escorpio hoy: 0369

12. Piscis (18 de febrero al 20 de marzo)

Dinero, dinero y más dinero. Ese es el gran mensaje que tienen los ángeles y astros para Piscis. Sucederá en estos días algo muy interesante con dinero, lo que mejorará su panorama económico general.

Va a tener que tomar algunas decisiones importantes para corregir y para cambiar o mejorar algo en su vida. De igual forma, el astrólogo señala que algo que se quería lograr o conquistar, se va a dar en los próximos días y esto le dará una gran alegría.

El número de la suerte para Piscis hoy: 6518